استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. حملة موسعة لتجهيز مساجد كفر الشيخ

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ تنفيذ حملة موسعة لتجهيز وتعقيم المساجد استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتهيئة بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا لاستقبال المصلين، وتوفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من شعار «خدمة بيوت الله شرف»، وحرصًا على إظهار المساجد في أبهى صورة تليق بقدسية الشعائر، مع التأكيد على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع الإدارات والمساجد التابعة للمديرية، وتوعية رواد المساجد بضرورة الحفاظ على نظافة محيط بيوت الله، انطلاقًا من قيم النظافة والجمال التي يحث عليها ديننا الحنيف.

وتُنفذ هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور ياسر الصردي، مدير عام الدعوة، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير عام شئون الإدارات بالمديرية، في إطار الدور الدعوي والخدمي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير.