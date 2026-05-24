«كفر الشيخ الأزهرية» تعلن الإنتهاء من تصحيح الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أعلن الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، انتهاء أعمال مركزي تصحيح مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026م، وتسليم جميع أوراق الإجابة إلى الكنترول العام للشهادتين، تمهيدًا لبدء عمليات الرصد والمراجعة النهائية.

واختتم مركز تصحيح الشهادة الإعدادية أعماله بنجاح بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، والتحق بمركز تصحيح الشهادة الابتدائية الذي أتم أعماله مسبقًا بمعهد كفر الشيخ الابتدائي النموذجي.

وجرت أعمال التصحيح وفقًا للتوجيهات المشددة لرئيس المنطقة والتي ركزت على وضع مصلحة الطالب في المقام الأول، ومراعاة الدقة البالغة وعدم إهمال أي إجابة محتملة، بالإضافة إلى تحري اليقظة عند نقل الدرجات وتجميعها وتفقيطها، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا ومن ثم التنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية لإعلان النتائج.

وحرص الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة على توجيه وافر الشكر والتقدير لجميع المشاركين في أعمال التصحيح على جهودهم المخلصة وتنظيمهم العالي.

كما أثنى فضيلته على الدور اليقظ لرجال الأمن في تأمين مراكز الأسئلة والتصحيح، وخص بالشكر مدير إدارة الامتحانات، ومدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، ورؤساء ومساعدي مراكز الأسئلة ومركزي تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مثمنًا روح التعاون التي أسهمت في خروج أعمال الامتحانات بالصورة المشرفة والمعهودة.