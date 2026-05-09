تموين الغربية يضبط مصنعًا غير مرخص لتعبئة الزيوت الغذائية بطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهاته، بإحكام الرقابة والتصدي للغش التجاري، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة تموينية مكبرة بإحدى قرى مركز طنطا عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت الغذائية، حيث تم التحفظ على 43900 عبوة زيت فارغة معدة للتعبئة، و5000 كرتونة فارغة، و100 جركن بدون بيانات، و600 لتر زيت مجهز للتعبئة، و5 تانكات، وماكينتي تعبئة، إلى جانب كميات من بودرة الكاكاو والنشا والجلوكوز مجهولة المصدر وبدون فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات التموينية على المخابز بمراكز كفر الزيات والمحلة وقطور عن تحرير 52 محضرًا تموينيًا شملت نقص وزن، وعدم نظافة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وضبط 1075 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها بالمخالفة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رفع كفاءة الخدمات الرقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو منظومة الدعم.