حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري



أعلن أيمن العشري عن بدء تعاون جديد بين الغرفة التجارية للقاهرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتشغيل فترة مسائية جديدة لتقديم خدمات الغرفة التجارية والسجل التجاري، في خطوة تستهدف التيسير على المتعاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.



وأوضح العشري أن الفترة المسائية الجديدة تبدأ يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً، وتشمل تقديم كافة خدمات الغرفة التجارية، وإصدار جميع الشهادات، بالإضافة إلى خدمات السجل التجاري داخل مركز تميز الغرفة.



خدمات ممتدة لتلبية احتياجات العملاء



وأكد رئيس غرفة القاهرة أن إطلاق الفترة المسائية يأتي استكمالًا للخدمات التي تقدمها الغرفة خلال ساعات العمل الرسمية، بهدف استيعاب احتياجات العملاء وتخفيف الضغط على المترددين خلال الفترات الصباحية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة تطويرية وتنموية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للمنتسبين والمتعاملين مع الغرفة التجارية.



دعم توجهات الدولة نحو التطوير الرقمي والتنمية



وشدد العشري على أهمية استمرار تطوير منظومة العمل داخل الغرفة التجارية بما يتماشى مع مرحلة التطوير والتنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وبما يواكب مستهدفات رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات حكومية وتجارية أكثر كفاءة، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.



إشادة بتعاون وزارة التموين



ووجّه أيمن العشري الشكر إلى شريف فاروق، ومسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية، على التعاون المثمر الذي أسفر عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق المصلحة العامة وتوفير خدمات أفضل للمتعاملين مع الغرفة التجارية.