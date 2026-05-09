الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الذهب يواصل الصعود في الإمارات.. عيار 21 بـ 500 والجنيه 4 آلاف درهم

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 9 مايو 2026، استمرارًا للمستويات المرتفعة التي سجلها المعدن النفيس منذ بداية الشهر، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية وتأثره بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية عززت من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.
 

أسعار الأعيرة الذهبية في الإمارات
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 565.00 درهمًا إماراتيًا، باعتباره الأعلى نقاءً ويستخدم بشكل أساسي في السبائك والاستثمار، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 523.00 درهمًا، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق الإماراتي نحو 501.50 درهمًا.
أما عيار 18، الذي يدخل في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، فقد سجل نحو 430.00 درهمًا للجرام الواحد، وسط إقبال متفاوت من المستهلكين بين الاستثمار والشراء للاستخدام الشخصي.
 

سعر الجنيه الذهب والأوقية
 

وعلى مستوى المعاملات الاستثمارية، بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق الإماراتي نحو 4,012.00 درهمًا، فيما سجلت الأوقية حوالي 17,573.50 درهمًا، بما يعادل 4,705.88 دولارًا أمريكيًا.
ويأتي ذلك في ظل صعود عالمي ملحوظ لأسعار الذهب، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 4,700 دولار خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بتراجع التوترات الجيوسياسية وانحسار مخاوف التضخم.
 

زكاة الذهب في الإمارات
 

وبحسب التقديرات الشرعية، يبلغ نصاب زكاة الذهب في الإمارات ما يعادل 85 جرامًا من عيار 24 بقيمة تصل إلى نحو 48,025 درهمًا، وتُفرض الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة الذهب عند بلوغ النصاب وحلول الحول.
الإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب
وتحافظ الإمارات، وخاصة دبي، على مكانتها كمركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب، بفضل أسواقها الشهيرة مثل سوق الذهب في ديرة، إلى جانب تنوع الأعيرة وتنافسية الأسعار وشفافية عمليات البيع والشراء، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والمشترين من مختلف دول العالم.
 

نصائح للمستهلكين
 

وينصح خبراء السوق بضرورة الانتباه إلى فرق المصنعية عند شراء المشغولات الذهبية، مع التأكد من ختم العيار، ومقارنة أسعار البيع والشراء بين المتاجر، فيما يُعد الاستثمار في السبائك وعيار 24 الخيار الأكثر أمانًا للراغبين في الادخار طويل الأجل.

