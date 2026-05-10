تحرير 70 محضر تموين بالأسواق والمخابز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملات مكبرة لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات وتشديد الرقابة على كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة على توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير ٧٠ محضر تموين للمخالفين في عدة من المجالات كالمخابز والاسواق والمحال التجارية والمواد الغذائية والمواد البترولية.

وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزاره بتكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.



ياتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه

وتعليمات والدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط.