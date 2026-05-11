التعليم الفني وتوطين صناعة المحمول وموازنات التموين على طاولة لجان النواب.. اليوم

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعاتها المكثفة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط ملفات متنوعة تتعلق بالتعليم، والتموين، والتنمية المحلية، وحقوق الإنسان، والاتصالات.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع خطة التنمية والإطار العام للخطة متوسطة الأجل، إلى جانب موازنات وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وجهازي حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تستمع لجنة التعليم والبحث العلمي إلى رؤية وزارتي التعليم والتعليم العالي بشأن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي ومدارس STEM، بحضور وزيري التعليم والتعليم العالي.

توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر

وتواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، بينما تبحث لجنة القوى العاملة مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية العمالية، إلى جانب مناقشة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتشهد لجان الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان اجتماعات لمناقشة عدد من الموازنات والملفات الخدمية والتنموية.