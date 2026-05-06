أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن الانتخابي رقم 24 لسنة 96 قضائية، انتهى إلى عدم قبول الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا، وذلك لعدم اختصام النائب الفائز في صحيفة الطعن

تعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدم به أحد المرشحين طالب فيه ببطلان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التي أُجريت يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا، والتي أسفرت عن فوز المرشح أحمد حسين علي حسين الشهير بـ”أحمد حسين الصياد” بمقعد فردي مستقل.