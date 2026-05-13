جنايات الزقازيق تحيل المتهم باستدراج طفلة وهتـ.ـك عرضها بالشرقية الي فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامى عبدالحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحازم بشير أحمد وأحمد عبدالفتاح عبدالمعطى وسكرتارية حاتم أمام إحالة أوراق المتهم باستدراج طفلة والتعدي عليها بالضرب وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة بلبيس للمفتى ،وتحديد جلسة 15 يوليو القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية ليوم 16 ديسمبر 2025 جنايات قسم بلبيس عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ت س ح" 24 عاما الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بخطف المجني عليها "شيماء إ.م" 11 عاما، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس.

وكشفت التحريات قيام المتهم بخطف الطفلة شيماء بالإكراه وذلك أثناء سيرها منفرده بالطريق العام لشراء مستلزمات للمنزل،ثم قام بالتعدى عليها بالضرب وهتك عرضها،وتركها عقب استغاثتها المتكررة المواطنين.

وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا "أول درجة".