حوار برلماني جامعي لتعزيز حقوق الإنسان.. انطلاق اجتماع موسع بين رؤساء الجامعات ولجنة البرلمان

انطلق منذ قليل اجتماع موسع ضم رؤساء عدد من الجامعات الحكومية، وهي القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، جنوب الوادي، سوهاج، المنصورة، أسيوط، بنها، حلوان، والزقازيق، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك لبحث سبل ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل البيئة الجامعية.

ويستهدف اللقاء فتح نقاش شامل حول دور الجامعات في نشر الثقافة الحقوقية بين الطلاب، وتعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما يدعم بناء جيل أكثر إدراكًا لقيم المواطنة والحقوق والواجبات.

جهود الدولة في دعم ملف حقوق الإنسان

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المعني بنشر الوعي وبناء القدرات، حيث تُعد المؤسسات التعليمية والأكاديمية ركيزة أساسية في ترسيخ هذه المفاهيم، بما يعزز جهود الدولة في دعم ملف حقوق الإنسان وترسيخ ثقافته بين الشباب.