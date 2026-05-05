برلمانية: التصعيد في مضيق هرمز يهدد استقرار العالم ويكشف خطورة العبث بأمن الممرات البحرية

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز واستهداف ناقلات النفط يمثلان تصعيدًا شديد الخطورة لا يهدد فقط استقرار منطقة الخليج، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار أن المضيق أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.



وقالت «شاهين» إن استهداف السفن التجارية في الممرات الدولية يُعد تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويهدد حرية الملاحة، مشيرة إلى أن استمرار هذه العمليات يخلق حالة من الاضطراب في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

استقرار الدول والشعوب



وشددت عضو مجلس النواب على أن أمن إمدادات الطاقة لا يمكن التعامل معه كملف إقليمي محدود، بل هو قضية دولية تمس استقرار الدول والشعوب، محذرة من أن أي تصعيد إضافي ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

تحرك عاجل من المجتمع الدولي



ودعت «شاهين» إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر، مؤكدة أهمية احترام قواعد القانون الدولي وضمان حماية الممرات البحرية الحيوية.

وأشارت النائبة جيهان شاهين إلى أن الموقف المصري يعكس رؤية متزنة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد أمن المنطقة أو الإضرار بمصالح الشعوب العربية.

اضطرابات حادة

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق النفط العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لاحتواء الموقف سريعًا.