سلة الأهلي رجال ضد الاتحاد اليوم في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء بفريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات ثالث مواجهات سلسلة «Best of 5» للدور النهائي من دوري السوبر.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى ، وبسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في ثالث مواجهات الدور النهائي للتتويج باللقب.
وحقق فريق الأهلي الانتصار على الاتحاد السكندري في المواجهة الأولى بنتيجة 68-66، قبل الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 79 - 72.
وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قد تأهل للدور النهائي بعد الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 3 -1 في سلسلة نصف النهائي والتي أقيمت بنظام Best of 5.