قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
بعد حجب صفحات كروان مشاكل.. هؤلاء ينتظرون نفس المصير لنشر محتوى خادش للحياء
القبض على عاطلين سرقا حقيبة من سيارة تعطلت على طريق القليوبية
وصول طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
بيهرب كتير.. كواليس اصطحاب سيدة نجلها للمدرسة مكبلا بجنزير وقفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح (٣١) مسجدًا غدًا الجمعة ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (٢٢) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٨) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن إلى (١١١٨) مسجدًا، من بينها (٨٥٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٢٦١) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٦٠٧) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و٧٤٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية مير – مركز القوصية، والمسجد الكبير بقرية عرب القداديح – مركز أبنوب، ومسجد الرفاعي بقرية الدوير – مركز صدفا، ومسجد الرحمة بقرية باويط – مركز ديروط، ومسجد أحمد سيد أبو زيد بقرية جزيرة الحواتكة – مركز منفلوط، ومسجد عثمان مؤمن بقرية جزيرة الحواتكة – مركز منفلوط.

وفي محافظة سوهاج: تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بنجع العجرة بقرية عرب الصبحة – مركز دار السلام، ومسجد آل الماسخ بقرية نزة الهيش – مركز جهينة، والمسجد الكبير بقرية أولاد خليفة – مركز دار السلام.

وفي محافظة قنا: تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية خوالد أبو شوشة – مركز أبو تشت.

وتم إنشاء وبناء مسجد الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة بمنطقة ٣ بالحي الثاني – مدينة قنا الجديدة.

وتم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد عزبة صاحب القبلية بقرية كفر خضير – مركز شبراخيت، ومسجد النور بعزبة الصاحي بقرية سنهور – مركز دمنهور.

وفي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الباجوري – مركز ومدينة الفيوم، ومسجد أبو جانب – مركز ومدينة الفيوم.

وفي محافظة الدقهلية: تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية كفر الوزير – مركز ميت غمر.

وتم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق – مركز دكرنس، ومسجد الرحمن بقرية الوساطة – مركز بلقاس.

وفي محافظة الجيزة: تم إحلال وتجديد مسجد العفيفي بقرية برطس – مركز أوسيم.

وفي محافظة الغربية: تم إحلال وتجديد مسجد عزبة أمين الخولي الوسطى بقرية محلة مسير – مركز قطور.

وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة خيري بقرية طمبو – مركز بني مزار، ومسجد الصحابة بقرية المعطن – مركز بني مزار.

وتم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الشلقامي بقرية صفط الغربية – مركز المنيا.

وفي محافظة الشرقية: تم إحلال وتجديد مسجد الحاج محمد طنطاوي بقرية ميت ركاب – مركز الزقازيق.

وفي محافظة بني سويف: تم إحلال وتجديد مسجد عبد الحميد مهران بقرية بني عدي – مركز ناصر.

وفي محافظة المنوفية: تم إحلال وتجديد مسجد سيدي حاتم بقرية ميت سراج – مركز قويسنا.

وتم صيانة وتطوير مسجد السادات – مركز تلا.

وفي محافظة القليوبية: تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية المريج – مركز شبين القناطر، ومسجد الرحمن بعزبة الإصلاح الزراعي بقرية كفر سعد بحيري – مركز شبين القناطر.

وفي محافظة كفر الشيخ: تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية منشية قبريط – مركز فوه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف وزارة الأوقاف افتتاح المساجد احلال وتجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الفيديو

إيطاليا وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبا تستدعي سفراء إسرائيل.. وبولندا تمنع دخول بن غفير

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يؤكد دعمه لليمن ويدعو إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة

الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في فلسطين مأساة إنسانية وصحية غير مسبوقة

الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في فلسطين مأساة إنسانية وصحية غير مسبوقة

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد