من الإحباط إلى المفاجأة الكبرى.. فتوح أحمد يكشف قصة دخوله معهد التمثيل بالصدفة والإصرار

كشف الفنان فتوح أحمد تفاصيل رحلته مع دخول معهد التمثيل، مؤكدًا أنها لم تكن سهلة، وشهدت محاولات فشل مبكرة قبل أن يتحول الحلم إلى واقع بشكل غير متوقع.

بداياته الفنية والظروف

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، حيث استعاد بداياته الفنية والظروف التي سبقت التحاقه بالمعهد.

مسرح جامعة القاهرة

وأوضح أنه رغم نجاحه في مسرح جامعة القاهرة وكونه من أبرز ممثليها، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان قبوله في معهد التمثيل، مشيرًا إلى أنه رسب في أول محاولة قبول، وكان برفقة الفنان صلاح عبد الله الذي لم يُكمل المحاولة بعد ذلك.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة كان يؤدي الخدمة العسكرية، ورغم ذلك أصر على إعادة التقديم مرة أخرى، في وقت كان يفكر فيه بالعمل خارج مصر كحاسب في الكويت بعد أن فقد الأمل في القبول.

انتهاء خدمته العسكرية

واستعاد فتوح أحمد لحظة تلقيه خبر قبوله قائلاً إنها كانت مفاجأة غير متوقعة، إذ علم بالخبر بالصدفة في شارع الهرم بعد انتهاء خدمته العسكرية بأيام، وظن في البداية أنها مجرد تهنئة بانتهاء الجيش.

وأشار إلى أنه سارع بالذهاب للاطلاع على كشوف المقبولين، ليجد اسمه مكتوبًا يدويًا كآخر اسم ضمن قائمة تضم 16 طالبًا، بينما كانت باقي الأسماء مكتوبة بالآلة الكاتبة، وهو ما جعله يشعر بدهشة كبيرة وكأن الأمر أقرب للمزحة في البداية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التجربة علمته أهمية الإصرار وعدم الاستسلام، موضحًا أن النجاح قد يأتي في لحظات غير متوقعة، وأن الاستمرار في المحاولة هو الطريق الحقيقي لتحقيق الأحلام.