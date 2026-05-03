سر خطير لأول مرة.. فتوح أحمد يكشف كواليس دخول أحمد العوضي التمثيل

قال الفنان فتوح أحمد إن النجم أحمد العوضي اعترف له في إحدى المرات بأنه كان السبب في دخوله مجال التمثيل، وذلك بعد رفض نقابة المهن التمثيلية انضمامه في البداية، موضحًا أن الراحل نور الشريف توسط للعوضي لديه، ولم يتردد في طلب قبوله من إدارة النقابة.



وتابع فتوح أحمد حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: "أحمد العوضي قال لي مرة إن أنا السبب في دخوله مجال التمثيل، بعد ما كانت إدارة نقابة المهن التمثيلية رافضة تدي له تصريح ويشارك في أعمال فنية، لكن فوجئت بالفنان نور الشريف بيكلمني وأكد لي إنه ممثل موهوب اختبرته بنفسي، وبعدها توجهت للنقابة وتحدثت معهم، وقلت لهم: لما فنان بحجم نور الشريف يشهد له بالكفاءة، يبقى لازم ندي له فرصة".

وأشار فتوح أحمد إلى أنه لم يكن يعرف أحمد العوضي في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بموهبته لاحقًا، خاصة بعد مشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن الله أمر بمساعدة الآخرين دون النظر إلى ديانتهم أو جنسياتهم.