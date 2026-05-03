إسرائيل تعلن تدمير 8 أنفاق وقتل عشرات الأشخاص في غزة والعثور على معدات عسكرية بلبنان
محاكمة 4 متهمين في خلية الهيكل الإداري للإخوان.. 3 يونيو
صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس
البترول: بدء إنتاج حقل غرب مينا في 2026 وإضافة 160 مليون قدم غاز يوميًا
الدوري السعودي.. تشكيل النصر لمواجهة القادسية
مصادر : تل أبيب متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات للرد على إيران
بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد
ضد خرافات طبية.. أحمد موسى يهاجم مروّجي وصفات ضياء العوضي ويطالب بالمحاسبة
إليسا تنعى هاني شاكر: الفن العربي خير خسارة كبيرة برحيله
جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة
بعد الإعلان عن تحديدهما.. نادية مصطفى: تغيير مكان جنازة وعزاء هاني شاكر
مصادر : ترامب مُصمم على لقاء نتنياهو وعون لنجاح المفاوضات بين لبنان واسرائيل
سر خطير لأول مرة.. فتوح أحمد يكشف كواليس دخول أحمد العوضي التمثيل

تقى الجيزاوي

قال الفنان فتوح أحمد إن النجم أحمد العوضي اعترف له في إحدى المرات بأنه كان السبب في دخوله مجال التمثيل، وذلك بعد رفض نقابة المهن التمثيلية انضمامه في البداية، موضحًا أن الراحل نور الشريف توسط للعوضي لديه، ولم يتردد في طلب قبوله من إدارة النقابة.


وتابع فتوح أحمد حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: "أحمد العوضي قال لي مرة إن أنا السبب في دخوله مجال التمثيل، بعد ما كانت إدارة نقابة المهن التمثيلية رافضة تدي له تصريح ويشارك في أعمال فنية، لكن فوجئت بالفنان نور الشريف بيكلمني وأكد لي إنه ممثل موهوب اختبرته بنفسي، وبعدها توجهت للنقابة وتحدثت معهم، وقلت لهم: لما فنان بحجم نور الشريف يشهد له بالكفاءة، يبقى لازم ندي له فرصة".

وأشار فتوح أحمد إلى أنه لم يكن يعرف أحمد العوضي في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بموهبته لاحقًا، خاصة بعد مشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن الله أمر بمساعدة الآخرين دون النظر إلى ديانتهم أو جنسياتهم.

