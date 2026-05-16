قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يصرف مساعدات مالية وعينية متنوعة لـ 50 حالة إنسانية
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو وصور
عوائد شهرية ومتدرجة ومتناقصة تصل لـ 20.5%.. تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2026
استعدادات مكثفة لصرف معاشات يونيو 2026.. المواعيد والأماكن المتاحة
مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: مراجعة مستمرة لأنماط التشغيل فى ضوء ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل نمط التشغيل الجديد الذى يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العاليه نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة.

وشدد على أهمية متابعة الاحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومه التحكم الالي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكه وتأمينها.

وأشار إلى امتلاك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والذى يجب ان تنعكس على معدلات الاداء بما يحقق الجودة فى التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير  إلى المركز القومي للتحكم فى الطاقة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الاحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، لاسيما فى موجة الحرارة المرتفعة التى شهدتها البلاد واسفرت عن ارتفاع فى الأحمال وصل إلى 34000 ألف ميجاوات.

واطمئن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا، وتابع سير العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة للتشغيل والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية.

وراجع الدكتور عصمت أنماط التشغيل المطبقة فى ضوء معدلات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الاحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، وتم التوجيه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وكذلك بطاريات تخزين الطاقة، فى إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري.

كما استعرض الإجراءات التى تمت لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وادخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على مجابهة ارتفاع الاحمال فى أوقات الذروة خلال فصل الصيف.

وناقش الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل، طرق ووسائل وآليات التواصل المستمرة بين أطقم التشغيل والخبراء فى المركز القومي للتحكم فى الطاقة، وبين باقى مكونات الشبكة الكهربائية الموحدة إنتاجا وتوزيعا، وكذلك التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والاستفادة منها لتحقيق المستهدف بخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة.

وامتد النقاش إلى استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي والحرص على استخدام الوحدات الاعلي كفاءة، والسيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة، ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية، وسرعة اكتشاف الاعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيره مثل الاحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكه، ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة المركز القومي للتحكم فى الطاقة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

علي فالح الزيدي

رئيس وزراء العراق: المرحلة المقبلة ستكون شراكة وطنية تتجاوز الخلافات

إيران

البرلمان الإيراني: طهران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز

بابا الفاتيكان وماكرون

ماكرون: زيارة بابا الفاتيكان لفرنسا في سبتمبر القادم تمثل لحظة أمل كبيرة للجميع

بالصور

غير تقليدي.. هايدي موسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هايدي موسى
هايدي موسى
هايدي موسى

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد