مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حريق بمحطة وقود سيارات بالبحيرة

لقي مستأجر محطة وقود مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرون بحروق وحالات اختناق، إثر نشوب حريق داخل محطة وقود سيارات عشوائية “محطة رصيف” غير مرخصة بقرية الجزيرة التابعة لمركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتسبب الحريق في تفحم سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بالكامل وانهيار سقف غرفتين ملحقتين بالمحطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحطة وقود سيارات بقرية الجزيرة على طريق “طلمبات حلق الجمل / إدكو”.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية لرجال الأمن أن الحريق اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي بسيارة نقل “فنطاس”، محملة بكمية من السولار والبنزين، وذلك أثناء قيام قائدها بتفريغ حمولتها داخل المحطة المقامة بشكل غير قانوني على مساحة 100 متر مربع تقريبًا، وتسبب الانفجار وشدة النيران في احتراق السيارة والمحطة بالكامل، وانهيار سقف غرفة خرسانية ملحقة بالموقع.

وأسفر الحادث عن وفاة مستأجر المحطة ومالك وقائد السيارة، ويدعى محمد عبد الناصر محمد علي عوض، 30 عامًا، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة في الجسم نتيجة سقوط سقف الغرفة عليه أثناء تواجد بداخلها.

كما أصيب في الحادث كل من: عبد الرحمن محمود أحمد حسين، 30 عامًا، بحروق باليدين وتم تحويله لمستشفى رشيد العام لاستكمال العلاج، وشقيقه رمضان، 35 عامًا باختناق، ومحمد مصطفى محمد حسين، 16 عامًا، بحروق باليدين، ومصطفى محمد محمود حسين، 41 عامًا، باختناق.

وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبسؤال شقيق المتوفى وقاطني الغرفة الثانية، أيدوا ما جاء في الفحص الفني بأن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث، مؤكدين أنهم فوجئوا بالنيران أثناء نومهم، ولم يتهموا أحدًا جنائيًا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالك الأرض والمحطة، وبمواجهته أقر بقيامه بتأجير المحطة للمتوفى بعقد بدأ في مطلع شهر أبريل الماضي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول المكان بانتظار وصول خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وإعداد التقرير النهائي.