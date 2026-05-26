محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" .. ويوجه بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل 30 يونيو

شهد إجتماع المجلس التنفيذى فى جلسته المنعقدة برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عرض موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى ، والتى إنطلقت منذ عام 2021 ، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة فى 30 يونيو المقبل ، فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة داخل القرى الأكثر إحتياجاً .

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب النائبة ريهام عبد النبى ، والنائبة منى شاكر ، والنائب مدحت الركابى ، والنائب محمد هلال ، والنائب محمد أبو الخير ، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .

وعقب إستعراض اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للموقف التنفيذى للمشروعات ، شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية الإسراع بمعدلات الإنجاز وزيادة وتيرة العمل للإنتهاء من المشروعات المتبقية من إجمالى 1993 مشروعاً داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة فى نطاق 31 وحدة محلية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من 1732 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 87 % ، وجارى إستكمال باقى المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة .

وأكد محافظ أسوان على أهمية الإسراع فى إستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ، لما لها من دور محورى فى سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الإستفادة المباشرة للمواطن الأسوانى ، ليجنى ثمار هذه المشروعات التنموية والخدمية فى أقرب وقت ممكن .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه يتم رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذى للمشروعات إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، بالتوازى مع المتابعة المستمرة من مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" الفريق محمد حجازى ، وذلك لضمان الإلتزام الكامل بخطط التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الجودة فى الأداء .

وشدد المحافظ على ضرورة تحقيق أقصى درجات التناغم والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ، والعمل بروح الفريق الواحد وبأقصى درجات الجدية والإخلاص ، مع عدم تسليم أى مشروع إلا بعد مراجعة اللجان المختصة والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية ودخوله الخدمة بكفاءة كاملة ، بما يضمن إستدامة المشروعات وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للمواطنين

وأكد محافظ أسوان أن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بصورة ملموسة ، فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات .

وأوضح المحافظ أن ممثلى دار الهندسة والمكتب الفنى بمجلس الوزراء يتابعون بشكل مستمر موقف التشغيل التجريبى للمشروعات التى يتم الإنتهاء منها ، إلى جانب متابعة الأعمال الإنشائية الجارية ، تمهيداً لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية المرجوة منها لصالح المواطن الأسوانى .

وتواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية للإسراع فى إنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة ، وتوفير خدمات متكاملة ومستدامة تحقق تطلعات المواطن الأسوانى فى إطار الجمهورية الجديدة .