أسوان.. تنفيذ 100% من الخطة الاستثمارية للمحافظة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مؤشرات الأداء المالى (2025/ 2026 ).
وإستعرض المحافظ أرقاماً تعكس كفاءة التنفيذ فى الخطة الإستثمارية للعام الحالي :
إجمالي إعتمادات الخطة الأصلية: 790.8 مليون جنيه
إجمالى الإعتمادات الإضافية : 115.7 مليون جنيه
نسبة التنفيذ الفعلى: حققت المحافظة طفرة بنسبة وصلت إلى 100 %.
أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تشمل:
السرعة الإجرائية: الجاهزية الكاملة للمشروعات المستهدفة ضمن خطة العام المالى الجديد 2026/2027 لضمان نهو المشروعات فى المواعيد المحددة .
تكامل الجهود: التنسيق بين كافة الجهات لتعظيم الإستفادة من التمويل المتاح وتوجيهه للمشاريع ذات الأولوية للمواطنين .
القطاعات المستهدفة
وشدد المحافظ على أن الأولوية تذهب للمشروعات التى تلمس الحياة اليومية في قطاعات:
-التنمية الحضرية والريفية
-الطرق والنقل والمواصلات
-تحسين البيئة
-التنمية الإقتصادية المحلية
-تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية
-الإدارة المحلية والدعم الفنى
كما أكد عمرو لاشين على إستمرار الجولات الميدانية لرصد أى معوقات تواجه المشروعات لسرعة التدخل لدى المستوى الأعلى لضمان تنفيذها بالجودة والكفاءة المطلوبة .
وكذلك فتح قنوات التواصل بين المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ساهم فى توفير الإعتمادات الإضافية ، والتدخل لدى الجهات والوزارات المختصة لتنفيذ لدعم الخطة الإستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على تلبية المطالب الجماهيرية .