أسوان.. تنفيذ 100% من الخطة الاستثمارية للمحافظة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مؤشرات الأداء المالى (2025/ 2026 ).

وإستعرض المحافظ أرقاماً تعكس كفاءة التنفيذ فى الخطة الإستثمارية للعام الحالي :

إجمالي إعتمادات الخطة الأصلية: 790.8 مليون جنيه

إجمالى الإعتمادات الإضافية : 115.7 مليون جنيه

نسبة التنفيذ الفعلى: حققت المحافظة طفرة بنسبة وصلت إلى 100 %.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تشمل:

السرعة الإجرائية: الجاهزية الكاملة للمشروعات المستهدفة ضمن خطة العام المالى الجديد 2026/2027 لضمان نهو المشروعات فى المواعيد المحددة .

تكامل الجهود: التنسيق بين كافة الجهات لتعظيم الإستفادة من التمويل المتاح وتوجيهه للمشاريع ذات الأولوية للمواطنين .

القطاعات المستهدفة

وشدد المحافظ على أن الأولوية تذهب للمشروعات التى تلمس الحياة اليومية في قطاعات:

-التنمية الحضرية والريفية

-الطرق والنقل والمواصلات

-تحسين البيئة

-التنمية الإقتصادية المحلية

-تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية

-الإدارة المحلية والدعم الفنى

كما أكد عمرو لاشين على إستمرار الجولات الميدانية لرصد أى معوقات تواجه المشروعات لسرعة التدخل لدى المستوى الأعلى لضمان تنفيذها بالجودة والكفاءة المطلوبة .

وكذلك فتح قنوات التواصل بين المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ساهم فى توفير الإعتمادات الإضافية ، والتدخل لدى الجهات والوزارات المختصة لتنفيذ لدعم الخطة الإستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على تلبية المطالب الجماهيرية .