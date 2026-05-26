الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. تنفيذ 100% من الخطة الاستثمارية للمحافظة

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مؤشرات الأداء المالى (2025/ 2026 ). 

وإستعرض المحافظ أرقاماً تعكس كفاءة التنفيذ فى الخطة الإستثمارية للعام الحالي :

إجمالي إعتمادات الخطة الأصلية: 790.8 مليون جنيه 

إجمالى الإعتمادات الإضافية : 115.7 مليون جنيه

نسبة التنفيذ الفعلى: حققت المحافظة طفرة بنسبة وصلت إلى 100 %. 

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تشمل:

السرعة الإجرائية: الجاهزية الكاملة للمشروعات المستهدفة ضمن خطة العام المالى الجديد 2026/2027 لضمان نهو المشروعات فى المواعيد المحددة .

تكامل الجهود: التنسيق بين كافة الجهات لتعظيم الإستفادة من التمويل المتاح وتوجيهه للمشاريع ذات الأولوية للمواطنين .

القطاعات المستهدفة  

وشدد المحافظ على أن الأولوية تذهب للمشروعات التى تلمس الحياة اليومية في قطاعات:

-التنمية الحضرية والريفية 

-الطرق والنقل والمواصلات

-تحسين البيئة 

-التنمية الإقتصادية المحلية

-تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية

-الإدارة المحلية والدعم الفنى 

كما أكد عمرو لاشين على إستمرار الجولات الميدانية لرصد أى معوقات تواجه المشروعات لسرعة التدخل لدى المستوى الأعلى لضمان تنفيذها بالجودة والكفاءة المطلوبة .

وكذلك فتح قنوات التواصل بين المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ساهم فى توفير الإعتمادات الإضافية ، والتدخل لدى الجهات والوزارات المختصة لتنفيذ لدعم الخطة الإستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على تلبية المطالب الجماهيرية .

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

