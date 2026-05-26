قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟
الزمالك 18 قضية .. عدد من الأندية المصرية تعاني من إيقاف القيد | تفاصيل
الفداء والتفاني .. وزير الكهرباء يُهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك
مهيب عبد الهادي يشارك ترتيب الأقوى دفاعيًا خلال الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة
بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية
حفيد محمد علي لـ«صدى البلد»: الرئيس السيسي يسير على نهج مؤسس مصر الحديثة في بناء دولة قوية ذات سيادة
أخبار التوك شو| الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر.. وخطة لنشر ATM في 5 آلاف قرية
دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
أحمد حلمي يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
إسرائيل تعلن مقتل محمد عودة في غزة وتصفه بقائد الجناح العسكري لحماس
وزير الخارجية اللبناني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده في هذه المرحلة الدقيقة
في ليلة العيد.. بلوجر سعودي يبكي الوطن العربي بسبب والدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود المؤسسات الخيرية فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور المجتمعى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير فى دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وأكد محافظ أسوان أن مؤسسة مصر الخير قامت بتوفير وجبات إفطار يوم عرفة لصالح 312 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً ، بما يعكس حجم التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الإجتماعى والوصول إلى الفئات المستحقة بالدعم والرعاية .

وقدم المهندس عمرو لاشين شكره لمؤسسة مصر الخير برعاية الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، مثمناً الجهود المخلصة التى يبذلها فريق عمل المؤسسة بأسوان بقيادة الدكتور أحمد موسى ، وما يتم تقديمه من خدمات ومبادرات إنسانية تخدم المواطنين بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة جهود الدولة فى مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل القرى والنجوع ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة .

ومن جانبه أوضح أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان أن عملية إختيار الأسر المستحقة تتم وفقاً لأبحاث إجتماعية دقيقة ينفذها فريق المتطوعين من لجان البحث الميدانى بالمؤسسة ، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل نزاهة وشفافية .

وأضاف أحمد موسى أن الوجبات التى تم توزيعها تضمنت مكونات غذائية متكاملة شملت : 900 جرام أرز ، و450 جرام لحمة ، و2 رغيف خبز ، و4 ثمرات موز ، وعلبة شوربة 400 جرام ، وكيس بلح ، و4 أطباق أرز باللبن ، و4 أكياس مخلل ، بالإضافة إلى كيس دقة فتة توم وخل .

وتعكس جهود مؤسسة مصر الخير بأسوان نموذجاً متميزاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية ، بما يساهم فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية ، خاصة خلال المناسبات والأعياد ، فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق التكافل المجتمعى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك | صور

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان يشيد بجهود المؤسسات الخيرية فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" .. ويوجه بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل 30 يونيو

بالصور

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد