محافظ أسوان يشيد بجهود المؤسسات الخيرية فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور المجتمعى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير فى دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وأكد محافظ أسوان أن مؤسسة مصر الخير قامت بتوفير وجبات إفطار يوم عرفة لصالح 312 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً ، بما يعكس حجم التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الإجتماعى والوصول إلى الفئات المستحقة بالدعم والرعاية .

وقدم المهندس عمرو لاشين شكره لمؤسسة مصر الخير برعاية الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، مثمناً الجهود المخلصة التى يبذلها فريق عمل المؤسسة بأسوان بقيادة الدكتور أحمد موسى ، وما يتم تقديمه من خدمات ومبادرات إنسانية تخدم المواطنين بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة جهود الدولة فى مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل القرى والنجوع ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة .

ومن جانبه أوضح أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان أن عملية إختيار الأسر المستحقة تتم وفقاً لأبحاث إجتماعية دقيقة ينفذها فريق المتطوعين من لجان البحث الميدانى بالمؤسسة ، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل نزاهة وشفافية .

وأضاف أحمد موسى أن الوجبات التى تم توزيعها تضمنت مكونات غذائية متكاملة شملت : 900 جرام أرز ، و450 جرام لحمة ، و2 رغيف خبز ، و4 ثمرات موز ، وعلبة شوربة 400 جرام ، وكيس بلح ، و4 أطباق أرز باللبن ، و4 أكياس مخلل ، بالإضافة إلى كيس دقة فتة توم وخل .

وتعكس جهود مؤسسة مصر الخير بأسوان نموذجاً متميزاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية ، بما يساهم فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية ، خاصة خلال المناسبات والأعياد ، فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق التكافل المجتمعى .