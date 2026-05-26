محافظ أسوان يتابع جاهزية مرافق الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

شهدت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان، برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان استعراض موقف شركات المرافق العامة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وخطط الجاهزية والإستعداد لمواجهة التحديات الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة ، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أى طوارئ أو بلاغات ترد من المواطنين ، بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عنهم وضمان إستمرار تقديم الخدمات الحيوية بالكفاءة المطلوبة .

وأكد محافظ أسوان على أهمية رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ، والتعامل الفورى مع أى أعطال أو مشكلات قد تؤثر على إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى ظل زيادة الأحمال الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية .

ووجه المهندس عمرو لاشين إلى ضرورة وضع سيناريوهات ممنهجة للتعامل مع الأزمات والطوارئ ، وتحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والمحليات وشركات المرافق المختلفة ، مع سرعة التدخل فى النقاط الساخنة والمناطق الأكثر إحتياجاً لضمان إستقرار الخدمات وعدم تأثر المواطنين بأى معوقات .

وشدد المحافظ على أهمية تحقيق الإنتظام الكامل فى تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء ، مع التأكد من إستقرار التيار الكهربائى داخل المستشفيات والمراكز الطبية ، لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل الأمثل ودون أى تأثر بالأحمال أو الأعطال الطارئة .

جهود متنوعة

الإستعانة بـ 4 معدات كبرى متخصصة فى شفط الرواسب والتسليك من شركتى القاهرة الكبرى والجيزة مع الإسراع في إصلاح المعدات التي تعانى من أعطال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى أسوان ، وتنفيذ خطة شاملة للقضاء على بؤر الطفوحات وإنسداد الشبكات من خلال أعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى .

إعداد دراسة بالمحطات والروافع التى تحتاج إلى زيادة الضغوط وتوفير الطلمبات اللازمة على نحو عاجل إستعداداً لفصل الصيف .

وأكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على توفير المطلوب بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .

وتأتى هذه المتابعة فى إطار حرص محافظة أسوان على رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية ، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى طوارئ ، بما يضمن توفير خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالبهم واحتياجاتهم اليومية .