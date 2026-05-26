قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟
الزمالك 18 قضية .. عدد من الأندية المصرية تعاني من إيقاف القيد | تفاصيل
الفداء والتفاني .. وزير الكهرباء يُهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك
مهيب عبد الهادي يشارك ترتيب الأقوى دفاعيًا خلال الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة
بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية
حفيد محمد علي لـ«صدى البلد»: الرئيس السيسي يسير على نهج مؤسس مصر الحديثة في بناء دولة قوية ذات سيادة
أخبار التوك شو| الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر.. وخطة لنشر ATM في 5 آلاف قرية
دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
أحمد حلمي يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
إسرائيل تعلن مقتل محمد عودة في غزة وتصفه بقائد الجناح العسكري لحماس
وزير الخارجية اللبناني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده في هذه المرحلة الدقيقة
في ليلة العيد.. بلوجر سعودي يبكي الوطن العربي بسبب والدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جاهزية مرافق الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شهدت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان، برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان استعراض موقف شركات المرافق العامة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وخطط الجاهزية والإستعداد لمواجهة التحديات الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة ، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أى طوارئ أو بلاغات ترد من المواطنين ، بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عنهم وضمان إستمرار تقديم الخدمات الحيوية بالكفاءة المطلوبة .

وأكد محافظ أسوان على أهمية رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ، والتعامل الفورى مع أى أعطال أو مشكلات قد تؤثر على إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى ظل زيادة الأحمال الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية .

ووجه المهندس عمرو لاشين إلى ضرورة وضع سيناريوهات ممنهجة للتعامل مع الأزمات والطوارئ ، وتحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والمحليات وشركات المرافق المختلفة ، مع سرعة التدخل فى النقاط الساخنة والمناطق الأكثر إحتياجاً لضمان إستقرار الخدمات وعدم تأثر المواطنين بأى معوقات .

وشدد المحافظ على أهمية تحقيق الإنتظام الكامل فى تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء ، مع التأكد من إستقرار التيار الكهربائى داخل المستشفيات والمراكز الطبية ، لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل الأمثل ودون أى تأثر بالأحمال أو الأعطال الطارئة .

جهود متنوعة 

الإستعانة بـ 4 معدات كبرى متخصصة فى شفط الرواسب والتسليك من شركتى القاهرة الكبرى والجيزة مع الإسراع في إصلاح المعدات التي تعانى من أعطال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى أسوان ، وتنفيذ خطة شاملة للقضاء على بؤر الطفوحات وإنسداد الشبكات من خلال أعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى .

إعداد دراسة بالمحطات والروافع التى تحتاج إلى زيادة الضغوط وتوفير الطلمبات اللازمة على نحو عاجل إستعداداً لفصل الصيف .

وأكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على توفير المطلوب بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .

وتأتى هذه المتابعة فى إطار حرص محافظة أسوان على رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية ، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى طوارئ ، بما يضمن توفير خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالبهم واحتياجاتهم اليومية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

سبوكان في ولاية واشنطن تحتضن الفراعنة.. مقر معسكر مصر في مونديال 2026

محمد صلاح

فرج عامر يكشف تطور راتب محمد صلاح منذ 2010 حتى 2025

منتخب مصر

المنتخب الوطني يواصل استعداداته لودية روسيا بمشاركة مرموش وعبد الكريم

بالصور

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد