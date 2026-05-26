الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يصدر توجيهات حاسمة بشأن ملف التصالح والمتغيرات المكانية

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على حق الدولة والتصدى بكل حسم للبناء المخالف والتعديات بمختلف صورها ، مع تحقيق الإنضباط العمرانى ، وسرعة إنهاء طلبات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ، بالتوازى مع التعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المخالفات المستحدثة .

ووجه محافظ أسوان بسرعة الإزالة الفورية لحالات التعدى على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ 29 لإزالة التعديات ، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين أو المقصرين من العاملين ، مشدداً على أهمية تحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملفات التصالح بما يلبى إحتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن ملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية يحظيان بإهتمام ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وهو ما يعكس أهمية هذه الملفات وأولويتها على مستوى الدولة .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام المخالفين بإزالة التعديات بشكل طوعى ، لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة التى قد تصل إلى الإحالة للنيابة العسكرية ، تنفيذاً لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن ، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أى تعديات جديدة أو محاولات لمخالفة القانون .

ووجه المهندس عمرو لاشين بحصر الأراضى غير المستغلة أو القابلة للإستثمار ، ودراسة أفضل السبل لتعظيم الإستفادة منها فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية وإستثمارية ، بما يدعم موارد المحافظة ويساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

التصالح

كما كلف المحافظ بإعداد تقارير أسبوعية تفصيلية تتضمن موقف التعامل مع الطلبات والمعاملات داخل المراكز التكنولوجية ، بما يضمن المتابعة المستمرة وقياس معدلات الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز المطلوبة .

وأكد محافظ أسوان على أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين بإجراءات وشروط التصالح وفوائده ، مع توضيح المستندات المطلوبة لتسهيل الإجراءات وزيادة معدلات الإقبال ، فضلاً عن توحيد الرسائل الإعلامية ونشرها عبر دور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرسمية للمحافظة ، لضمان وصول المعلومات بشكل واضح ومبسط إلى أكبر شريحة من المواطنين .

وتؤكد محافظة أسوان مواصلة جهودها لتحقيق الإنضباط العمرانى والحفاظ على حق الدولة ، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين فى إنهاء إجراءات التصالح ، وفى الوقت نفسه تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة ضد أى مخالفات أو تعديات ، بما يساهم فى تحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة بالمحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

