الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية السعودي ومستشار الأمن الإماراتي دعم الوساطة وخفض التصعيد

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري
أ ش أ

 بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل دعم المساعي الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري - خلال الاتصال - ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال لمعالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، والتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

كما تناول الاتصال - وفق بيان أصدرته الخارجية القطرية اليوم /الثلاثاء/- استعراض علاقات التعاون بين قطر والسعودية وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لدعم الوساطة.

وفي السياق، أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالًا هاتفيًا مع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، وسبل دعمها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وخلال الاتصال، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن - وفق بيان الخارجية القطرية - أهمية دعم جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام يعزز الاستقرار الإقليمي.

