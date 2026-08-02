الأهلي يستقر على رحيل عمر كمال عبد الواحد نهائيا

استقرت إدارة النادي الأهلي على الاستغناء عن خدمات عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب مصادر، فإن قرار الأهلي يقضي برحيل اللاعب بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، حيث تسعى الإدارة لحسم ملف انتقاله خلال الأيام المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الأهلي في مناقشة العروض المقدمة للاعب، تمهيدًا لاختيار العرض الأنسب وإنهاء إجراءات انتقاله بصورة رسمية قبل غلق باب القيد.

ويأتي قرار رحيل عمر كمال عبد الواحد ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة قائمة الفريق، بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الموسم الجديد.