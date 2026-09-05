زيلينسكي يعرض هدنة جوية مؤقتة.. وقف الضربات على موسكو وكييف حتى الإثنين

طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحًا لوقف الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف، في أحدث تحرك دبلوماسي يستهدف تهيئة أجواء مناسبة لاستئناف جهود إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للامتناع عن تنفيذ ضربات جوية على موسكو والمدن الروسية التي تستضيف المفاوضات، مؤكدًا أن كييف يمكنها الالتزام بذلك خلال فترة وجود المفاوضين الأمريكيين، ومطالبًا روسيا باتخاذ خطوة مماثلة ووقف هجماتها الجوية على كييف.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بالتزامن مع وصول ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، السبت، لإجراء محادثات بشأن مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، على أن يتوجها إلى كييف الأحد للقاء المسؤولين الأوكرانيين. وأكد زيلينسكي أنه أجرى اتصالًا مع المبعوثين الأمريكيين الموجودين في العاصمة الروسية.

وتحاول واشنطن من خلال الجولة الجديدة إعادة تحريك المسار الدبلوماسي بين موسكو وكييف، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية والهجمات الجوية متواصلة من الجانبين. وتقول مصادر أمريكية إن المبعوثين يحملان مقترحًا يهدف إلى دفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

وفي خطوة متزامنة، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الضربات على كييف لمدة 72 ساعة، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين، وفق ما أعلنه الكرملين. وتوفر هذه الخطوة، إلى جانب مقترح زيلينسكي، نافذة تهدئة مؤقتة قد تساعد في إجراء الاتصالات الدبلوماسية بعيدًا عن التصعيد العسكري.

وتبقى فرص التوصل إلى اتفاق شامل غير واضحة في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف بشأن الأراضي وشروط التسوية، إلا أن وقف الضربات مؤقتًا قد يمثل اختبارًا أوليًا لمدى استعداد الطرفين لخفض التصعيد وفتح الطريق أمام مفاوضات أكثر جدية.