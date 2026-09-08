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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يؤكد: الوحدة الوطنية أساس قوة وتماسك الدولة المصرية

محافظ المنيا خلال الاحتفال
محافظ المنيا خلال الاحتفال
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوبيل الفضي لإيبارشية مغاغة والعدوة، ومرور 25 عامًا على تأسيس الإيبارشية وسيامة الحبر الجليل نيافة الأنبا أغاثون، أول أسقف لإيبارشية مغاغة والعدوة، وذلك بحضور العميد أركان حرب عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الدين الإسلامي، والقيادات التنفيذية، وأبناء الإيبارشية.

وتأتي الاحتفالية احتفاءً بمسيرة الإيبارشية منذ تأسيسها في سبتمبر عام 2001، وما شهدته على مدار خمسة وعشرين عامًا من جهود وخدمات روحية ومجتمعية، أسهمت في خدمة أبناء المجتمع، وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

وقدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا أغاثون وأبناء الإيبارشية بمناسبة اليوبيل الفضي، معربًا عن خالص تقديره لما قدمته الإيبارشية على مدار 25 عامًا من جهود وخدمات، ومؤكدًا أن محافظة المنيا ستظل نموذجًا راسخًا للتلاحم والترابط بين أبناء الوطن، وأن قيم المحبة والتسامح والتعايش تمثل أصالة المجتمع المصري، وتشكل أساسًا لبناء مجتمع متماسك ينعم بالأمن والاستقرار.

وأشاد اللواء كدواني بالدور الروحي والمجتمعي الذي تقوم به المؤسسات الدينية في خدمة الوطن، ونشر الوعي والقيم الإيجابية، وتعزيز روح التآخي والتعاون بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أهمية استمرار التكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على النسيج الوطني.

وأكد محافظ المنيا أن الوحدة الوطنية ستظل الركيزة الأساسية لقوة وتماسك الدولة المصرية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أبناء مصر جميعًا نسيج واحد تجمعهم روابط المحبة والانتماء والمصير المشترك، وأن التلاحم بين أبناء الوطن يمثل حصنًا في مواجهة أي محاولات للفرقة أو التمييز.

وأشار اللواء كدواني إلى أن ما تتميز به مصر من نموذج فريد في التعايش والتلاحم بين أبنائها يعكس عراقة الشعب المصري ووعي أبنائه، وقدرتهم على الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل حريصة على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك بين جميع أبنائها.

المنيا مغاغة محافظ المنيا العدوة مطرانية

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