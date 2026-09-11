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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تشارك في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين لرابطة التعليم الدولي الأوروبية EAIE بإسكتلندا

وفد الجامعه بالموتمر
وفد الجامعه بالموتمر
ايمن رياض

شاركت جامعة المنيا في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السادس والثلاثين لرابطة التعليم الدولي الأوروبية (EAIE)، الذي استضافه مركز المعارض الاسكتلندي (SEC) بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية من مختلف دول العالم، في أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في التعليم العالي والتعاون الأكاديمي الدولي.

ومثّل جامعة المنيا في فعاليات المؤتمر  الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رمضان، مدير العلاقات الدولية والمشروعات البحثية.

واستهدفت مشاركة الجامعة التعرف على أحدث الاتجاهات الدولية في مجال التعليم العالي والتدويل، واستكشاف فرص التعاون مع الجامعات والمؤسسات المشاركة، إلى جانب بحث آليات بناء شراكات تتجاوز الإطار التقليدي للاتفاقيات، لتنعكس في صورة برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل طلابي وأكاديمي، ومشروعات بحثية دولية، وفرص تدريب وخبرات تعليمية وثقافية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وعقد وفد الجامعة عدد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع ممثلي بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية من دول مختلفة، جرى خلالها بحث أوجه التعاون الممكنة، ومناقشة آليات تفعيلها، وسبل إدراجها ضمن برامج التعاون الدولي، وفي مقدمتها برنامج «إيراسموس بلس» (Erasmus+).

وشملت اللقاءات ممثلي جامعة موساشينو اليابانية (Musashino University)، وجامعة تشونغتشونغ الشمالية بكوريا الجنوبية (Chungcheongbuk-do)، وجامعة أفيونكاراحصار التركية (Afyonkarahisar University)، وجامعة طرابزون التركية (Trabzon University)، ومعهد كونسرفاتوار الموسيقى «فينتشنزو بيلليني» بمدينة كالتانيسيتا الإيطالية (Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini, Caltanissetta)، وجامعة ساوثهامبتون سولنت بالمملكة المتحدة (Southampton Solent University)، وجامعة باموكالي التركية (Pamukkale University)، وجامعة إسبارطة للعلوم التطبيقية بتركيا (Isparta University of Applied Sciences)، وأكاديمية LanguageCert، وجامعة مرمرة التركية (Marmara University)، وجامعة أجيبادم التركية (Acibadem University)، إلى جانب جامعة كولومبيا الأمريكية، وجامعة كاليفورنيا – بيركلي، ومعهد كوريا لتكنولوجيا الطاقة.

وأسفرت اللقاءات عن التوصل إلى أوجه تعاون متعددة تمهيدًا لتفعيلها، تتضمن برامج للتبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون في المشروعات البحثية المشتركة، فضلًا عن بحث فرص التعاون الأكاديمي والتعليمي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما برزت اتفاقية التعاون الموقعة مع جامعة ساوثهامبتون سولنت البريطانية، حيث نجح وفد الجامعة في دفع إجراءات تفعيل الاتفاقية، على أن تبدأ الدراسة في إطار التعاون بين الجامعتين اعتبارًا من شهر يناير المقبل، بما يمثل خطوة عملية نحو ترجمة الاتفاقيات الدولية إلى مسارات تعليمية وأكاديمية ملموسة أمام طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة إلى أن اللقاءات التي عقدها الوفد مع ممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية المشاركة تمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبحث إمكانية إقامة برامج مشتركة وتبادل أكاديمي وبحثي، إلى جانب توسيع قاعدة الشركاء الدوليين للجامعة، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بمكانة مؤسسات التعليم العالي المصرية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على متابعة مخرجات هذه اللقاءات، والعمل على تحويل ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى خطوات تنفيذية وبرامج تعاون واضحة، بما يضمن تحقيق عائد مستدام من الشراكات الدولية على مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 

المنيا جامعة المنيا مؤتمر التبادل الطلابي

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