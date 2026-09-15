رسالة عموتة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة أبو قير

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين أمس، الاثنين، على هامش المران، وطالبهم بضرورة زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال جميع الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس، خاصة خلال المباريات المقبلة.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، إن الجهاز الفني للأهلي خصص جزءًا من مران أمس للتدريب على تنفيذ الركلات الثابتة، في إطار تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمباريات والاستفادة من الكرات الثابتة كأحد الحلول الهجومية.

الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

قائمة الأهلي للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، سفيان بن جديدة، سفيان بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو.