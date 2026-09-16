نائبة: التنسيق المصري السعودي ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة ودعم الاستقرار

رحبت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المباحثات التي جرت بين الجانبين تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها العلاقات المصرية السعودية.

وقالت النائبة نيفين الكاتب إن الزيارة والمباحثات المصرية السعودية تؤكدان مجددًا قوة ومتانة الشراكة بين القاهرة والرياض، وما تمثله من أهمية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت أن قوة التنسيق المصري السعودي خلال المرحلة الراهنة تمثل ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية، وحماية المصالح العربية، ودعم مسارات الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في التعامل مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وحماية المصالح العربية.