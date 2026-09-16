بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.. الإصلاح والنهضة ينظم ندوة «أنا والصين والعالم»

نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة بعنوان «أنا والصين والعالم»، استضاف خلالها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، للحديث عن تجربته الممتدة لأكثر من عشرين عامًا مع الصين، وما يمكن أن تستفيده مصر من التجربة الصينية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.

وفي مستهل الندوة، رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالدكتور عصام شرف والحضور، مؤكدًا أن العالم يشهد تغيرًا متسارعًا في موازين القوى وشكل النظام العالمي، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا حول موقع مصر ودورها في النظام الدولي الجديد.

وأشار رئيس الحزب إلى أن هذه التحولات تفرض على مصر مواصلة بناء علاقات خارجية متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يحافظ على المصالح المصرية ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية، موضحًا أن الحوار حول التجربة الصينية يأتي في هذا السياق، خاصة مع تطور العلاقات المصرية الصينية.

من جانبه، استعرض الدكتور عصام شرف جانبًا من تجربته الطويلة مع الصين، والتي بدأت منذ أكثر من عشرين عامًا، وتضمنت زيارات وتعاونًا ومشاركة في عدد من المبادرات والفعاليات المصرية الصينية. وتطرق إلى تجربته في التعرف عن قرب على مسار التنمية الصيني والتحولات التي شهدتها الدولة الصينية، وما يمكن أن تقدمه هذه التجربة من دروس للدول التي تسعى إلى بناء مسارات تنموية تتناسب مع ظروفها الخاصة.

كما تناول شرف خمس مبادرات دولية رئيسية تطرحها الصين، موضحًا أن هذه المبادرات تعكس جانبًا من تصور الصين لدورها كقوة عالمية، وتفتح مجالات للتعاون الدولي، مؤكدًا أهمية أن تنظر مصر إلى التجربة الصينية من زاوية الاستفادة والتعلم واستخلاص ما يتناسب مع احتياجاتها، وليس استنساخ التجربة كما هي.

وأكد رئيس مجلس أمناء حزب الإصلاح والنهضة، اللواء أشرف عطية، أهمية الحفاظ على توازن العلاقات المصرية مع مختلف القوى الدولية، مع إعطاء العلاقات المصرية الصينية اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق وما تتيحه من فرص للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول.

كما تناول اللواء عادل الشريف، رئيس المجالس الاستشارية بالحزب، أهمية التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، مشيرًا إلى ما تمثله التجربة الصينية في مجال التنمية المحلية من تجربة جديرة بالدراسة والاستفادة، خاصة في ضوء أهمية الإدارة المحلية في دعم عملية التنمية وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

وفي ختام الندوة، حرص حزب الإصلاح والنهضة على تكريم الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومنحه درع الحزب تقديرًا لمشاركته وإثرائه للنقاش حول التجربة الصينية ومستقبل العلاقات المصرية الصينية.