قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان
موجة حرارة ورطوبة تضرب البلاد.. تحذيرات من الشبورة واضطراب حركة الملاحة
في غياب 8 لاعبين.. يوفنتوس يعلن قائمته في قمة الدوري الإيطالي ضد ميلان
بندر الحراملة يكشف رأيه في الدوري التركي وتجربة طرابزون الواعدة
برشلونة يتقدم بثنائية على فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 4362 شهيدا و12378 مصابا
لم يتغير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا في ولاية جديدة
أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار
ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة ردا على مخططات التهجير: لن نسمح باقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة
محمد الشعراوي

أدان حزب الإصلاح والنهضة التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، معتبرًا أن طرح خطط تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

الموقف المصري الرافض للتهجير

وثمّن الحزب الموقف المصري الثابت والواضح في رفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وأكد أن الموقف المصري الرافض للتهجير ليس مرتبطًا بالتطورات الأخيرة، وإنما يمثل سياسة ثابتة منذ بداية الأزمة، تقوم على حماية الحقوق الفلسطينية، ورفض تصفية القضية الفلسطينية أو فرض تغيير ديموغرافي وجغرافي على الأراضي المحتلة.

تحذير 

وحذر الحزب من خطورة انتقال الدعوات الإسرائيلية بشأن التهجير من مجرد تصريحات ومواقف سياسية إلى إجراءات عملية على الأرض، مؤكدًا أن مثل هذا التطور من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى وقف الصراع، وفتح الباب أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.

وشدد على ضرورة التعامل مع هذه التصريحات بجدية، وعدم انتظار تحولها إلى واقع مفروض قبل تحرك المجتمع الدولي للتصدي لها.

لا مساس بوحدة الأراضي

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن وحدة الأراضي الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أمر لا يجوز المساس به.

وأشار إلى أن أي تصور لمستقبل القضية الفلسطينية يجب أن يقوم على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بعيدًا عن أي مخططات تستهدف اقتلاعه أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.

التنسيق العربي والإقليمي 

وأشاد الحزب بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، معتبرًا أنه يعكس موقفًا إقليميًا ودوليًا واضحًا في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين.

ودعا إلى البناء على هذا التنسيق وتحويله إلى تحرك سياسي ودبلوماسي أكثر فاعلية، بما يحول دون فرض أي واقع جديد على الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه وأرضه.

دعم إعادة إعمار غزة

وأشار الحزب إلى أن الموقف المصري لا يقتصر على رفض التهجير، وإنما يجمع بين دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، والعمل على وقف الحرب، وإعادة إعمار قطاع غزة، والدفع نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة.

وأكد أن هذه المسارات تصب جميعها في هدف واحد، يتمثل في الحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفيتها.

دعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك

وطالب حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئولياته القانونية والسياسية، والتعامل بحسم مع أي إجراءات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن الاكتفاء بإدانة التصريحات لن يكون كافيًا إذا تحولت الدعوات إلى خطوات تنفيذية على الأرض، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تحول دون فرض سياسة التهجير بالقوة.

الحزب: السلام لن يتحقق بالتهجير أو فرض الأمر الواقع

وجدد الحزب تأكيده أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يكون عبر التهجير أو فرض الأمر الواقع، وإنما من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل للموقف المصري والجهود التي تبذلها الدولة المصرية دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القضية الفلسطينية، وصون أمن واستقرار المنطقة.

الإصلاح والنهضة «الإصلاح والنهضة تهجير الفلسطينيين غفير وكاتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

ترشيحاتنا

نادر ابو الليف

هينفر من التعليم.. نادر أبوالليف يكشف تفاصيل رسوب نجله بالصف الثاني الابتدائي

لطفي عاشور

عرض الفيلم التونسي «الذراري الحمر» في الأردن.. الأربعاء المقبل

"القومية العربية للموسيقى

الخميس.. الفرقة القومية العربية للموسيقى تستهل موسمها على مسرح الجمهورية

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد