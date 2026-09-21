بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقطور

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بمشاركة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ المحطتين الوسيطتين بمدينة نبروه بالدقهلية وقرية نشيل التابعة لمركز قطور بالغربية وذلك بتكلفة مالية 3.8 مليون يورو.

يأتي افتتاح المحطتين ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الذي تنفذه الوزارة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ مليون يورو.

جاء ذلك بحضور د. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وجونجالو كوري المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس قطاع البنية التحتية

بمصر ومصطفى أسعد مسؤل البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وممثلين عن استشاري تنفيذ المشروع من تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وايجيس و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

افتتاح المحطتين الوسيطتين بمدينة نبروه بالدقهلية وقرية نشيل

من جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد في هذا المشروع المهم والحيوي والذي يخدم ٣ محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية و يمس حياة المواطنين بتلك المحافظات بشكل مباشر ، مشيرة إلى أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر يستهدف الحد من عناصر التلوث على طول المصرف بمساره الرئيسي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وكذلك روافده المارة بمركزي نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ برنامج متكامل من ثلاث مكونات تتكامل أنشطتها لتحسين نوعية المياه بالمصرف، من خلال الحد من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والصناعي غير المعالَج، وكذلك إلقاء المخلفات الصلبة بالمجرى المائي للمصرف، انتهاءً بإعادة تأهيل مجرى المصرف ورفع كفاءته.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتولي مسئولية تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستفيدة (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ) بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث يتم تمويل المشروع بمنحة قدرها 8 مليون يورو مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي، وقرض بقيمة 79 مليون يورو مقدَّم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة سعت لتعظيم الاستفادة من استثمارات مشروع تطهير مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) من خلال إعداد خطة استثمارية تتكامل مع جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، سواء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، أو الخطة الوطنية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية.

المشروعات المستهدفة تتضمن إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المستهدف تنفيذها تتضمن إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات بإجمالي طاقة استيعابية 4200 طن/يوميًا، بما يعزز الاقتصاد الدائري واستعادة الموارد، ويقلل الكميات الموجَّهة للمدافن الصحية ويساهم في تحسين خدمة النظافة للمواطنين بصورة مباشرة ، لافتة الي انه سيتم افتتاح مصنعين لتدوير المخلفات ضمن المشروع خلال شهر ديسمبر القادم ومصنعين آخرين خلال شهر فبراير ٢٠٢٧ ، بالإضافة إلى ان المشروع يساهم في دعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد 47 معدة مختلفة الاستخدام، بما يعزز منظومة النظافة والصحة العامة وكذا تطوير ورفع كفاءة 8 جراجات لضمان كفاءة تشغيل معدات الجمع والنقل، وتنفيذ الصيانات الدورية والوقائية.

إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه في إطار حماية البيئة، تضمنت خطة المشروع إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، بإجمالي تراكمات 2.5 مليون متر مكعب على مساحة 60 فدانًا، وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية ، مشيرة إلى أنه في إطار تحسين اقتصاديات النقل، تم إنشاء محطتين للنقل الوسيط بعد إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية، بما يضمن خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، وتم افتتاحهما اليوم.

وفي ختام كلماتها توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشكر لشركاء التنمية والمحافظين ومسئولي تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) على الجهود المبذولة مشيدة بجهود ودعم السادة المحافظين للانتهاء من المشروعات المستهدفة.

ووجهت الوزيرة مسئولي التنفيذ ببذل أقصى جهد للانتهاء من باقي أنشطة المشروع ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن وفقًا للجداول الزمنية، حرصًا على الجدوى المأمولة من هذه المشروعات على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

من جانبه أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن ترحيبه وشكره للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على دعمها المتواصل لمشروعات المحافظة، كما أعرب عن ترحيبه وتقديره لسفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها، ولمسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولمحافظي الغربية وكفر الشيخ بمناسبة زيارتهم لمحافظة الدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا المشروع يجسد عمق العلاقات الدولية فيما بين مصر والاتحاد الأوربي التي يحرص علي تعزيزها دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى ويرسخ كل الجهود الرامية لتوطيد تلك العلاقة لما لها من قواسم مشتركة لصالح كافة الأطراف، حيث تُمثل تلك القواسم أهم الملفات التي تسعى لها الدول في الآونة الأخيرة والمتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن هذه المحطة تأتي ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمدعوم بمنحة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مكون المخلفات الصلبة، بهدف تطوير المنظومة وتحسين كفاءتها، بما يحقق مردودا بيئيا وخدميا إيجابيا لأبناء المحافظة.

وأكد محافظة الدقهلية أننا نتابع جيداً استكمال تنفيذ باقى المشروعات مع أجهزة الدولة ( وزارة التنمية المحلية - وزارة الإسكان - وزارة الموارد المائية والرى ) وإننا من جانبنا لا ندخر جهداً في تقديم أوجه المساعدة والدعم اللازم لتذليل كافة العقبات وتنفيذ المشروعات في موعدها المحدد ، معربا عن تطلعه أن يستمر هذا التعاون الجاد بين أجهزة الدولة المصرية والاتحاد الأوربي مستندين في ذلك إلى العلاقات الاستراتيجية الممتدة في العديد من المجالات.

من جانبه أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن افتتاح المحطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طن يوميًا، يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، ويدعم قدراتها في أعمال الجمع والنقل والتعامل الآمن مع المخلفات، من خلال إضافة طاقة استيعابية جديدة تتيح انتظام حركة المخلفات من القرى والمراكز إلى مراحل المعالجة والتدوير. وأشار إلى أن المحطة تأتي ضمن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بما يعكس توجه الدولة نحو حلول متكاملة ومستدامة للمخلفات.

وأكد أن الهدف هو أن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات في صورة شوارع وقرى أكثر نظافة، وخدمة أكثر كفاءة، وبيئة أفضل لأهالينا.

وخلال الاحتفالية ألقت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدي مصر أنجلينا آيخهورست و وجونجالو كوري المدير الإقليمي للبنية التحتية بالبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس قطاع البنية التحتية بمصر، بكلمات ثمنت خلالها التعاون مع الحكومة المصرية في تنفذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر والتعاون في مجالات مختلفة .

وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع الأول الذي يتم افتتاحه ضمن المشروعات التي تنفذ من جانب الوزارات المصرية في مشروع تطهير مصرف كيتشنر ، مشيرة الي الاهتمام الذي أولته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لهذا المشروع خلال الفترة الأخيرة مما ساهم في دفع وتيرة العمل في كافة المشروعات المستهدفة.



وخلال الاحتفالية تم تقديم عرض من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور عبده محمدين مدير المشروع حول كافة تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة وتفاصيل المحطتين الوسيطتين حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية: 300 طن / يوم لكل محطة والأولي في نبروه بمحافظة الدقهلية حيث تخدم مدينة نبروه و عدد (5) وحدات محلية قروية هي (طنيخ – درين – نشا – بهوت – الطيبة) والمحطة الثانية نشيل بمحافظة الغربية وتخدم مدينة قطور و عدد (6) وحدات محلية قروية (ابشواي – سجين الكوم – بلتاج – اشين – دماط – شبرا نباص) بالإضافة إلى وحدات (العامرية – الدواخلية – الهياتم – بلقينا) من مركز المحلة الكبرى.

وحول أسلوب التشغيل تم الاشارة الي ان المحطتين تعملان بالتفريغ المباشر (تقوم سيارات الجمع بالصعود أعلي المنصة وتفريغ الحمولة مباشرة في شاحنات النقل أسفل المنصة).

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة نقل المخلفات من خلال فصل رحلات الجمع عن رحلات نقل المخلفات، بما يحقق تحسين اقتصاديات المنظومة وتقليل مصروفات التشغيل والصيانة وتعزيز استغلال اسطول الجمع في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال زيادة عدد رحلات الجمع.

ويتمقل العائد المتوقع من المشروع بعد افتتاحه في توفير مصروفات التشغيل والصيانة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة توفير استهلاك المحروقات بنسب تصل إلى 4.4 طن ثاني أكسيد كربون مكافئ يوميا (محطة نبروه) وتحسين كفاءة اسطول جمع المخلفات الحالي بنطاق خدمة المحطة بزيادة عدد رحلات الجمع وإمكانية توسيع نطاق الخدمات دون الحاجة الي أصول إضافية وتقليل تكلفة نقل المخلفات لكل طن لاسيما للمسافات البعيدة.

وفي ختام الاحتفالية تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظين والحضور المحطة الوسيطة بنبروه للتعرف علي مكونات المحطة وآلية التشغيل والمتابعة المستمرة علي مدار اليوم للمحطة .