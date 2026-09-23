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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدرستي نوسا الغيط ويتابع انتظام الدراسة والانضباط

وكيل تعليم الدقهليه
وكيل تعليم الدقهليه
همت الحسينى

 تفقد  الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مدرستي نوسا الغيط الإعدادية بنات ونوسا الغيط الثانوية بنات التابعتين لإدارة أجا التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدرستين.

حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة نوسا الغيط الإعدادية بنات حيث حرص على حضور طابور الصباح ومتابعة انتظام الطالبات والإذاعة المدرسية وأداء تحية العلم ثم أجرى حوارًا مباشرًا مع الطالبات استمع خلاله إلى آرائهن وتحدث معهن حول أهمية التعليم ودوره في بناء الشخصية.

وأكد الدكتور خالد قبيصي أن التعليم لا يقتصر على تحصيل المعلومات والمناهج الدراسية وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على التفكير والحوار وتحمل المسئولية.

وعقب ذلك حضر طابور الصباح بمدرسة نوسا الغيط الثانوية بنات وتابع انتظام الطالبات والإذاعة المدرسية وتحية العلم ثم أجرى حوارًا مفتوحًا مع الطالبات تناول خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم ومستقبلهن الدراسي.

كما تحدث مع الطالبات عن أهمية الاستفادة من بنك المعرفة المصري وما يوفره من مصادر علمية ومعرفية تساعدهن على البحث والاطلاع وتوسيع مداركهن مؤكدًا أن المعرفة أصبحت متاحة أمام الطالب بصورة أكبر وأن عليه أن يحسن استخدامها وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يساعده في اختيار خطواته المستقبلية.

وأكد  “ قبيصي” أن المرحلة الثانوية تمثل مرحلة مهمة في تشكيل وعي الطالب وبناء شخصيته وتحديد أهدافه مشيرًا إلى أن النجاح لا يرتبط بالدرجات فقط وإنما بما يكتسبه الطالب من علم ومهارات وقدرة على التفكير وتحمل المسئولية.

الدقهلية اجا مدارس وكيل

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