جنرال موتورز تعيد كاربلاي لكن مفاجأة تنتظر ملاك السيارات الكهربائية

أكدت مجموعة «جنرال موتورز» (GM) عدم وجود أي نية لإعادة تشغيل نظام «أبل كاربلاي» أو «أندرويد أوتو» في طرازاتها الكهربائية الجديدة، حاسمة بذلك الجدل الذي أثارته التقارير الأخيرة بشأن تحديث شاشات العرض.

وأوضحت الشركة أن النظام المدمج المبني على منصة جوجل سيبقى الخيار الحصري والوحيد لكافة سياراتها الكهربائية المستقبلية، بينما يقتصر دمج تطبيقات الهواتف الذكية على السيارات العاملة بالمحركات الاحتراقية فقط.

واجهة جديدة لشاحنات البنزين تثير اللبس

أوضحت جنرال موتورز أن الالتباس الأخير نتج عن إطلاق واجهة برمجة جديدة مخصصة لشاحنات البيك آب العاملة بالبنزين موديلات 2027، وفي مقدمتها «شفروليه سيلفرادو 1500» و«جي إم سي سييرا 1500».

وتتيح الواجهة الجديدة عرض نظام أبل كاربلاي إلى جانب التطبيقات الأصلية للمركبة في شاشة مقسمة بدلًا من الاستحواذ الكامل على الواجهة الرقمية، مما يسمح للبيانات الخاصة بالقطر وضغط الإطارات بالظهور جنبًا إلى جنب مع الخرائط والموسيقى.

وأكدت المجموعة أن هذا التحديث لا يشمل السيارات الكهربائية التي جرى التخلي فيها عن أنظمة عرض الهواتف الذكية منذ عام 2023.

استراتيجية الاتصال المباشر والاعتماد على جوجل

تركز استراتيجية جنرال موتورز في قطاع السيارات الكهربائية مثل «بليزر EV» و«إيكوينوكس EV» و«سيلفرادو EV» على الاستغناء الكامل عن انعكاس الشاشة، لصالح نظام معلوماتي مدمج يرتكز على خدمات جوجل وتطبيقات البرمجيات الأصلية.

وتهدف المجموعة من هذه الخطوة إلى التحكم الكامل في البيانات وتوفير خدمات الاشتراكات الرقمية، إلى جانب تحسين إدارة شحن البطارية وتخطيط المسارات الكهربائية بدقة أعلى دون الحاجة إلى الاستعانة بالهاتف الذكي.

ورغم الانتقادات الموجهة من المستهلكين، تتمسك الشركة بموقفها الرافض لإعادة أبل كاربلاي إلى الشاشات الكهربائية.