السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي وفيات أو إصابات، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.