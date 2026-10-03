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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تستعد لاستدعاء ضخم هو الأكبر منذ فضيحة ديزل جيت

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

تواجه مجموعة فولكس فاجن الألمانية أزمة قد تدفعها لتنفيذ أكبر عملية استدعاء سيارات منذ فضيحة ديزلجيت، حيث تشمل الحملة المرتقبة نحو 4 ملايين سيارة عالميًا من مختلف العلامات التجارية التابعة للمجموعة.

تفاصيل الخلل الفني في مسمار التوجيه

يرجع سبب الاستدعاء إلى تعرض مسمار تثبيت صندوق التوجيه للتآكل والصدأ بفعل الرطوبة، مما قد يؤدي إلى انكساره وفقدان السيطرة على عجلة القيادة. 

وأوضحت التقارير الفنية أن احتمال انكسار المسمار يزداد أثناء سير السيارة على سرعات منخفضة أو عند إجراء مناورات الركن، حيث يرتفع الضغط على المنظومة.

الطرازات المتأثرة وأعداد السيارات عالميًا

كشفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الاستدعاء العالمي يستهدف طرازات تم تصنيعها بين عامي 2013 و2024. 

ويتوزع أسطول السيارات المتأثرة بين العلامات، حيث تضم قائمة فولكس فاجن نحو 2 مليون سيارة أبرزها أطلس وتيجوان وجولف، بينما تتجاوز سيارات سكودا المتأثرة 1 مليون سيارة، إلى جانب نحو 700 ألف سيارة من أودي يتصدرها طراز Q3، إضافة إلى نحو 200 ألف سيارة من سيات تشمل طرازي أتكا وتاراكو.

تحركات سلامة المرور الأمريكية وإجراءات الصيانة

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة خطوة أولية تشمل 208,724 سيارة من طرازات فولكس فاجن أطلس موديلات 2018 و2019، وتيجوان موديل 2018، وأودي Q3 موديلات بين 2019 و2021. 

وسيتولى الوكلاء استبدال المسمار المتضرر بمكون جديد مغطى بطبقة من البوليمر المقاوم للتآكل مجانًا.

توجيه فولكس فاجن استدعاء أودي Q3 استدعاء سيات وسكودا فولكس فاجن تيجوان

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