قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بدمياط

تشجير
تشجير
حنان توفيق

في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظة دمياط، بمستهدف يصل إلى 7,750 شجرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى، وتعزيز قدرات مواجهة الآثار البيئية للتغيرات المناخية.

و تلقت الدكتورة منال عوض تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الخامسة من المبادرة بمحافظة دمياط، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد مواقع الزراعة ومتابعة توريد الأشجار وتوزيعها على المواقع المستهدفة، بما يضمن توجيه أعمال الزراعة إلى الأماكن التي تحقق أكبر استفادة بيئية ومجتمعية.

وأوضح التقرير أن المستهدف يتضمن زراعة 7,750 شجرة من نوعي الكونوكاربس والتيكوما، ويجري حالياً توريد الأشجار لاستكمال أعمال الزراعة بالمدارس والمحاور والطرق المحددة، حيث بدأت المرحلة الأولى بتوريد وزراعة 120 شجرة في 4 مدارس، بواقع 15 شجرة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بشارع مشرفة، و35 شجرة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية، و55 شجرة بمدرسة الزخرفية بنين، و15 شجرة بمدرسة الزخرفية بنات.

وأضاف التقرير أنه يجري التنسيق لاستكمال أعمال الزراعة بعدد من المدارس بمدينة رأس البر، تشمل المدرسة الإعدادية والثانوية بشارع 107 ومدرسة البحارية بشارع 77، إلى جانب عدد من المواقع والمحاور والطرق، تشمل مدخل رأس البر الجديد، ومدخل شطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والطريق الغربي بمدينة رأس البر، وإنشاء حديقة بمدخل شارع 109، وطريق الإسكان 17 بمدخل كفر البطيخ، والترعة الشرقية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وأشار التقرير إلى استمرار التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتنظيم أعمال التوريد والزراعة ومتابعة التنفيذ بالمواقع المستهدفة، مع الاهتمام بأعمال الري والصيانة والرعاية الدورية للأشجار بعد زراعتها، باعتبار أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بعدد الأشجار التي يتم زراعتها، وإنما بقدرتها على النمو والاستمرار وتحقيق عائد بيئي حقيقي يشعر به المواطن في محيط سكنه ومدرسته ومكان عمله.

و أكدت الدكتورة منال عوض استمرار متابعة تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة بمحافظة دمياط وباقي المحافظات، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية للالتزام بالمستهدفات المحددة، مع ضرورة الاهتمام بصيانة الأشجار ومتابعة ريها والحفاظ عليها .

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ مستهدفات المبادرة بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، مع التركيز على اختيار المواقع التي تسهم في تحسين البيئة العمرانية وتوفير مساحات خضراء يستفيد منها المواطنون، إلى جانب متابعة أعمال الرعاية والصيانة لضمان استدامة الأشجار وتعظيم العائد من المبادرة.

للمدن والقرى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بصيانة الأشجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

أرشيفية

انتحل صفة فتاة واستدرج ضحاياه.. التحقيق مع متهم بابتزاز المواطنين بمصر القديمة

الحالة المرورية

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد