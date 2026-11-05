وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بدمياط

في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظة دمياط، بمستهدف يصل إلى 7,750 شجرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى، وتعزيز قدرات مواجهة الآثار البيئية للتغيرات المناخية.

و تلقت الدكتورة منال عوض تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الخامسة من المبادرة بمحافظة دمياط، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد مواقع الزراعة ومتابعة توريد الأشجار وتوزيعها على المواقع المستهدفة، بما يضمن توجيه أعمال الزراعة إلى الأماكن التي تحقق أكبر استفادة بيئية ومجتمعية.

وأوضح التقرير أن المستهدف يتضمن زراعة 7,750 شجرة من نوعي الكونوكاربس والتيكوما، ويجري حالياً توريد الأشجار لاستكمال أعمال الزراعة بالمدارس والمحاور والطرق المحددة، حيث بدأت المرحلة الأولى بتوريد وزراعة 120 شجرة في 4 مدارس، بواقع 15 شجرة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بشارع مشرفة، و35 شجرة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية، و55 شجرة بمدرسة الزخرفية بنين، و15 شجرة بمدرسة الزخرفية بنات.

وأضاف التقرير أنه يجري التنسيق لاستكمال أعمال الزراعة بعدد من المدارس بمدينة رأس البر، تشمل المدرسة الإعدادية والثانوية بشارع 107 ومدرسة البحارية بشارع 77، إلى جانب عدد من المواقع والمحاور والطرق، تشمل مدخل رأس البر الجديد، ومدخل شطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والطريق الغربي بمدينة رأس البر، وإنشاء حديقة بمدخل شارع 109، وطريق الإسكان 17 بمدخل كفر البطيخ، والترعة الشرقية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وأشار التقرير إلى استمرار التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتنظيم أعمال التوريد والزراعة ومتابعة التنفيذ بالمواقع المستهدفة، مع الاهتمام بأعمال الري والصيانة والرعاية الدورية للأشجار بعد زراعتها، باعتبار أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بعدد الأشجار التي يتم زراعتها، وإنما بقدرتها على النمو والاستمرار وتحقيق عائد بيئي حقيقي يشعر به المواطن في محيط سكنه ومدرسته ومكان عمله.

و أكدت الدكتورة منال عوض استمرار متابعة تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة بمحافظة دمياط وباقي المحافظات، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية للالتزام بالمستهدفات المحددة، مع ضرورة الاهتمام بصيانة الأشجار ومتابعة ريها والحفاظ عليها .

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ مستهدفات المبادرة بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، مع التركيز على اختيار المواقع التي تسهم في تحسين البيئة العمرانية وتوفير مساحات خضراء يستفيد منها المواطنون، إلى جانب متابعة أعمال الرعاية والصيانة لضمان استدامة الأشجار وتعظيم العائد من المبادرة.