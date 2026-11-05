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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القرار الحاسم في منتخب مصر خلال ساعات.. و3 بدلاء يتصدرون المشهد

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن تطورات مرتقبة داخل منتخب مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى اقتراب صدور قرار حاسم.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك: “القرار الحاسم  في المنتخب خلال ساعات .. و3 بدلاء يتصدرون المشهد”.

أعلن محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقالته من منصبه، بعد 5 سنوات قضاها في العمل مع المنتخب، بداية من فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية، وحتى الفترة الحالية تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد جلال عن اقتراب حمادة صدقي من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي، استعدادًا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وقال أحمد جلال، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن جلسة جمعت حمادة صدقي مع شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، اليوم، من أجل الاتفاق على تفاصيل توليه المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.

وأضاف جلال أن الجهاز الفني المنتظر لحمادة صدقي سيضم مجموعة من الأسماء أصحاب الخبرات في الكرة المصرية، حيث يتولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب الأولمبي، بينما يتواجد عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فتحي ضمن الجهاز الفني.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد لتكوين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

أحمد جلال فيسبوك المنتخب منتخب مصر الإعلامي أحمد جلال

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