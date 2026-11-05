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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في كأس مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
إسلام مقلد

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورفؤاد، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في البطولة.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد

وجاء التشكيل الأساسي للبنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، أحمد متعب.

خط الوسط: علي حمدي، فرانسيسكو أندرسون، محمد بن شرقي، كريم الفناجيلي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد ياسر ريان.

قائمة بدلاء البنك الأهلي

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: عبد العزيز البلعوطي، سيد نيمار، خالد شيفو، مودي ناصر، صلاح بوشامة، أحمد أوفا، ياو أنور، محمد رضا، ومحمد نصر، ليحتفظ الجهاز الفني بعدد من الخيارات التي يمكن الاستعانة بها وفقًا لمجريات اللقاء.

أرقام البنك الأهلي في الدوري المصري

وعلى صعيد منافسات الدوري المصري الممتاز، خاض البنك الأهلي 8 مباريات حتى الآن، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى 3 هزائم، ليحصد 11 نقطة.

وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف خلال المباريات الثماني، بينما استقبلت شباك الفريق 9 أهداف، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.

ويدخل البنك الأهلي مواجهة بورفؤاد بطموح تحقيق الفوز وتجاوز عقبة دور الـ32، من أجل مواصلة المنافسة على لقب كأس مصر، وتعويض أي تعثرات في مشواره المحلي.

أيمن الرمادي فريق البنك الأهلي البنك الأهلي بورفؤاد بطولة كأس مصر كأس مصر

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