إسلام صادق يشيد بعلي ماهر: فرض نفسه كأفضل مدرب مصري في السنوات الأخيرة

أشاد الإعلامي إسلام صادق بالمدير الفني علي ماهر، مؤكدًا أنه نجح في إثبات قدراته التدريبية وفرض اسمه بقوة على الساحة الكروية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علي ماهر استطاع أن يفرض نفسه في سنوات قليلة كأفضل مدرب مصري في الفترة الأخيرة، ورغم أنه لم يحصد سوى كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا، لكنه يترك بصمة واضحة مع كل فريق يقوده».

وأضاف أن علي ماهر تحفظ على فكرة ترشيحه المؤقت لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، وفضّل الاستمرار في مشواره التدريبي، مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية قوية وأفكارًا فنية مميزة، ويحظى باحترام الجميع.