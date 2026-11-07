بحضور أساطير القلعة البيضاء ..الزمالك يستعد لإطلاق أول ألبوم رقمي يوثق تاريخ النادي

ينظم نادي الزمالك، غدًا الأحد، احتفالية بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، للإعلان عن مشروع إنشاء أول ألبوم رقمي يوثق تاريخ القلعة البيضاء وأساطيرها ورموزها على مدار الأجيال، وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة النادي.

الزمالك يستعد لإطلاق أول ألبوم رقمي يوثق تاريخ النادي

ويأتي المشروع تحت عنوان «صناعة الأجيال»، ويهدف إلى تقديم تجربة وثائقية وتفاعلية ترصد أبرز التحولات البصرية والثقافية التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة من جماهير الزمالك، مع تسليط الضوء على تاريخ النادي ورموزه وإنجازاته، وصولًا إلى العصر الرقمي الحالي، من خلال تجربة تجمع بين الماضي والحاضر.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية حضور عدد من رموز وأساطير نادي الزمالك، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ووجهت إدارة القلعة البيضاء الدعوة إلى عمر جابر وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى قادة الفريق وعدد من اللاعبين، للمشاركة في الحدث والإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد.

ويستهدف الألبوم الرقمي تقديم شكل مختلف لتوثيق تاريخ نادي الزمالك والنجوم الذين ساهموا في صناعة إنجازاته على مدار سنوات طويلة، بما يضمن الحفاظ على ذاكرة القلعة البيضاء وإبراز محطاتها التاريخية، مع تقديم هذا الإرث للأجيال الجديدة بصورة عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي.