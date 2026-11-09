إسبانيا تدرس إيقاف تطبيق تيك توك في إسبانيا بعد نشر آلاف المقاطع للتحر.ش بأطفال

أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريجو، اليوم الاثنين أن وزارتها طلبت من مكتب المدعي العام فتح تحقيق ضد تطبيق تيك توك بسبب سماحه بوجود آلاف مقاطع الفيديو للاعتداء الجنسي على الأطفال والتواصل بين المتحرشين بالأطفال على منصته علنا.

كما تدرس الوزارة أيضًا تعليق خدمات المنصة في إسبانيا، وفقا لصحيفة ال باييس الإسبانية.

انعدام الرقابة على تيك توك

وجاء قرار الوزيرة بناءً على تحقيق إسباني وثّق مقاطع فيديو وبثًا مباشرًا ورسائل على منصة تيك توك، تُثبت أن الشبكة الاجتماعية تسمح بالاعتداء الجنسي على الأطفال دون أي رقابة تُذكر.

وقد رفعت منظمة Maldita.es، التي أجرت التحقيق واستغرقت 35 يومًا في جمع الأدلة، دعوى قضائية ضد تيك توك لدى النيابة العامة.

وفي تقريرها المقدم إلى النيابة العامة، أحالت الحكومة المعلومات التي جمعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الشاملة لجميع الأطفال والمراهقين المتضررين.

ووفقًا لمصادر داخل الوزارة، فإن "الأحداث التي وثقتها Maldita.es بالغة الخطورة وتتطلب استجابة فورية ومنسقة من جميع السلطات المختصة، على الصعيدين الوطني والأوروبي، كما أنها تُسلط الضوء على أوجه قصور خطيرة في آليات رصد المحتوى ومراقبته، فضلًا عن دور أنظمة التوصيات في تطبيق TikTok في نشره".

كما طلبت الوزيرة ريجو عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الشبكة الاجتماعية في إسبانيا للاستماع إلى توضيحاتهم والتدابير والإجراءات المخطط لها.

1183 مقطع يبث مقاطع للتحرش بأطفال

وعثرت منظمة Maldita.es على 1183 مقطع فيديو يُظهر استغلالًا جنسيًا صريحًا للأطفال على منصة TikTok ، حصدت 48 مليون مشاهدة، وعلّق عليها وشاركها أكثر من 26 ألف حساب لأشخاص يُشتبه في كونهم متحرشين بالأطفال.

وقالت كلارا خيمينيز كروز، مديرة منظمة Maldita.es الإسبانية لمكافحة التضليل الإعلامي، والتي أجرت التحقيق: “لا يُقارن TikTok بالمنصات الأخرى فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال”، وقد حذفت TikTok بعض هذه الفيديوهات، لكن معظم الحسابات التي نشرتها لا تزال نشطة.

موطن التحرش بالأطفال

وكان موقع Maldita.es قد نشر تحقيقين سابقين حول استغلال الأطفال جنسيًا على تيك توك. هذه المرة، وصف الموقع الشبكة الاجتماعية بأنها “موطن المتحرشين بالأطفال”، وأبلغ الموقع عن عينة من 50 فيديو لاستغلال الأطفال جنسيًا عبر منصة تيك توك، ولم تقم الشركة إلا بإزالة خمسة منها (10%) وحظرت 13 أخرى في إسبانيا وحدها. وبعد ثلاثة أيام من التقرير، كان 40% من الحسابات التي نشرت تلك الفيديوهات لا تزال نشطة.