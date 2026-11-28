في تطور علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لفهم مرض السكري وطرق التعامل معه، يبرز اكتشاف مسار مختلف يسمح للعضلات بامتصاص السكر من الدم بعيدًا عن الآلية التقليدية المعتمدة على هرمون الأنسولين.

تنظيم مستويات السكر داخل الجسم

ويحمل هذا الاكتشاف أهمية كبيرة، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه العضلات في تنظيم مستويات السكر داخل الجسم، وما قد يتيحه من إمكانيات مستقبلية لتطوير أساليب علاجية جديدة.

وبينما يعتمد الجسم بصورة أساسية على الأنسولين لتنظيم دخول الجلوكوز إلى الخلايا، يثير المسار الجديد تساؤلات علمية حول إمكانية الاستفادة منه في التعامل مع اضطرابات السكر، ومدى قابليته للتطبيق على الإنسان.

استشاري باطنة يكشف تفاصيل اكتشاف مسار جديد لامتصاص السكر دون أنسولين

وكشف الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الباطنة، عن أهمية اكتشاف مسار جديد يتيح للعضلات امتصاص السكر من الدم دون الاعتماد على هرمون الأنسولين، موضحًا أن هذا التطور قد يمثل خطوة مهمة في فهم الآليات الحيوية التي يستخدمها الجسم للتعامل مع الجلوكوز.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأنسولين يؤدي دورًا أساسيًا في تنظيم مستويات السكر بالدم، حيث يعمل بمثابة المفتاح الذي يسمح بفتح البوابة المسئولة عن انتقال الجلوكوز من الدم إلى خلايا العضلات، وهو ما يساهم في خفض تركيز السكر في الدم.

وأشار إلى أن الاكتشاف الجديد يتناول وجود آلية أخرى مختلفة عن المسار المعروف المرتبط بالأنسولين، تعتمد على مفتاح بديل يمكنه السماح بدخول السكر إلى العضلات من خلال بوابة أخرى، دون الحاجة إلى الاعتماد على الهرمون بالطريقة التقليدية.

كيف يمكن للمسار الجديد تغيير التعامل مع مرض السكري؟

وأكد استشاري أمراض الباطنة أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في إمكانية توفير طريق بديل يساعد الجسم على إدخال السكر إلى العضلات، وهو ما قد يفتح المجال أمام اتجاهات علمية وعلاجية جديدة للتعامل مع اضطرابات تنظيم الجلوكوز.

وأضاف أن الوصول إلى آلية تعمل بصورة مستقلة عن الإنسولين يمثل تطورًا يستحق الاهتمام والدراسة، خاصة أن العضلات من الأنسجة المهمة في استهلاك الجلوكوز والتعامل معه داخل الجسم.

هل يمكن تطبيق الاكتشاف الجديد على الإنسان؟

وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من هذا الاكتشاف في علاج مرضى السكري، أوضح الخطيب أن الأمر لا يزال مرتبطًا بإثبات فاعلية المسار الجديد على الإنسان، مؤكدًا أن النتائج العلمية لا يمكن اعتبارها علاجًا متاحًا أو بديلًا للإنسولين قبل التأكد من نجاح تطبيقها عمليًا.

ولفت إلى أن الانتقال من اكتشاف الآلية البيولوجية إلى تطوير تطبيق علاجي يتطلب مزيدًا من الدراسات والأبحاث، للتأكد من مدى كفاءتها وأمانها وإمكانية الاستفادة منها في المستقبل.