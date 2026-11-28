تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق الدواء البيطري، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للعمل، والتصدي للمنشآت المخالفة حفاظًا على صحة الحيوان وسلامة الثروة الحيوانية.

توجيهات محافظ الغربية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن أعمال المرور والتفتيش خلال نوفمبر شملت 107 منشآت، وأسفرت عن رصد 28 منشأة مرخصة، و15 منشأة غير مرخصة، و25 منشأة جارٍ استكمال إجراءات الترخيص لها، إلى جانب 10 معاينات، و8 منشآت لتغيير أو إلغاء النشاط، ورصد منشأتين مغلقتين أثناء المرور، فضلًا عن غلق 19 منشأة.

تحرك بيطري الغربية

وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية استمرار حملاتها الرقابية لمتابعة المنشآت المرخصة وغير المرخصة، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول الأدوية البيطرية وممارسة النشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يدعم حماية الثروة الحيوانية ويضمن تقديم خدمات بيطرية آمنة للمربين.