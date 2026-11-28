في قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، لم تكن السيدة «ح. ح. ع»، الشهيرة بـ«أم ندا»، تحلم بأكثر من سقف آمن يحمي أبناءها الأربعة، ومصدر رزق يعينها على استكمال رحلة تربيتهم، بعدما وجدت نفسها وحيدة في مواجهة أعباء الحياة، عقب وفاة زوجها منذ 6 سنوات.





أم تواجه الحياة بإعاقة وأربعة أبناء

تحملت أم ندا مسئولية تربية أبنائها بمفردها، رغم معاناتها من إعاقة في قدمها، وهو ما جعل تفاصيل الحياة اليومية أكثر صعوبة، خاصة مع وجود أربعة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وهم أحمد 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، وبسنت 13 عاما بالصف الأول الإعدادي، وحبيبة 16 عاما بالصف الأول الثانوي، وندا 18 عاما والمعقود قرانها ولم تكن الظروف المعيشية وحدها ما يؤلم الأم، فقد اضطرت وأسرتها إلى العيش داخل منزل متهالك لا يوفر لهم مقومات الحياة الآمنة، لتظل أحلامها معلقة بين توفير احتياجات أبنائها وتأمين مستقبلهم.





منزل آمن ومشروع يفتح باب الرزق

لكن رحلة المعاناة لم تستمر على حالها، بعدما تقدمت أم ندا إلى جمعية الأورمان، التي تدخلت لإعادة تأهيل منزل الأسرة، ليصبح أكثر ملاءمة للحياة الآدمية، كما سلمتها ماكينة خياطة لتبدأ مشروعا إنتاجيا يوفر لها دخلا يساعدها على مواجهة أعباء المعيشة.





دعم يعيد ترتيب أحلام الأسرة

من جانبها، أكدت رشا حامد الغايب، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أهمية دعم الأرامل والسيدات المعيلات وذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى دور السكن الآمن والمشروعات الإنتاجية في تحقيق الاستقرار.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، استمرار جهود الجمعية في تأهيل المنازل وتسليم المشروعات الإنتاجية للأسر الأكثر احتياجا.

وهكذا لم تحصل أم ندا على منزل أفضل وماكينة خياطة فقط، بل حصلت على فرصة جديدة للعمل وتربية أبنائها واستكمال أحلامهم، بعدما تحول الأمل من مجرد أمنية إلى بداية يمكنها البناء عليها.