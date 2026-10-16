استولي علي النقود ورمى الأوراق.. القبض على المتهم بسرقة حقيبة طالب داخل مسجد بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من القبض علي عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة طالب من داخل مسجد بمدينة المنيا ، وذلك بعد كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة طالب من داخل أحد المساجد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 اكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من (طالب – مقم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بأنه عقب إنتهائه من أداء فريضة الصلاة بأحد المساجد فوجئ بسرقة حقيبته وبداخلها متعلقاته الشخصية.

وعلي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو وتبين انه " عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بتخلصه

من الحقيبة والأوراق الخاصة بالمجنى عليه عن طريق إلقائها بمجرى مائى عقب الإستيلاء على مبلغ مالى منه وضبط بحوزته مبلغ مالى "متحصلات الواقعة" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم اخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

