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مصرع فتاة ووالدها وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع فتاة ووالدها وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا

حادث تصادم
حادث تصادم
ايمن رياض

لقيت فتاة ووالدها مصرعهما، فيما أُصيب 9 أشخاص آخرين ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص وتروسيكل، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط، ووجود حالات وفاة ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع  عبد الوهاب.  س.  ع 67 سنه وابنته حنان  35 سنة ومقيمين بمركز مطاي، وضمت قائمة المصابين كلًا من: محمود. م ع   33 سنة ومقيم بقرية قلوصنا، وحسن.  ش.  ح  33 سنة ومقيم بقرية قلوصنا، ورضا.  غ.  ر  28 سنه ومقيم بقرية التوفيقية، وإيمان.  ع. ع  33 سنة ومقيمة بمركز مطاي، وآمال.  س. ح  50 سنة ومقيمة بمطاي البلد، ورمضان. م . ع  28 سنة ومقيم بقرية قلوصنا، وزبيدة.  ع.  م  49 سنة ومقيمة بمطاي البلد، ورحاب. ع. س  25 سنة مطاي البلد، وعيد. ا. ع  43 سنة ومقيم بقرية حلوة.

تقديم الرعاية الطبية 

وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.
 

المنيا حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي تقديم الرعاية الطبية نقل المصابين للمستشفي

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