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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بدراسة مطالب الأهالي لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهالي قرية 8 وتوابعها بمركز المنيا، للاستماع إلى مطالب المواطنين و احتياجات القرية، وبحث سبل الاستجابة لها، وذلك خلال الملتقى الجماهيري الذي نظمه النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، بهدف تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد المحافظ أن مطالب المواطنين محل اهتمام وتقدير، قائلًا: «طلبات الأهالي على العين والرأس» مشيراً  إلى أهمية اللقاءات الجماهيرية في التعرف على المشكلات على أرض الواقع، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقرى والنجوع، وتوجيه الجهود والإمكانات المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على بحث احتياجاتهم بالتنسيق مع  الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا وكافة الجهات المعنية.

وأوضح اللواء كدواني أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا متكاملًا لتطوير الريف المصري، بما تتضمنه من مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق والخدمات الأساسية مؤكداً أن المنيا تحظى بنصيب الأسد من المشروعات الكبرى فى مختلف القطاعات بفضل رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جانب انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل كخطوة مهمة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لمواطني عروس الصعيد ، بالتوازي مع تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب أهالي قرية 8 وتوابعها، والتي شملت توفير أعمدة إنارة وكشافات لإضاءة الشوارع والمناطق السكنية، وإنشاء مكتب بريد لتيسير حصول المواطنين على الخدمات البريدية، وتخصيص مدافن، إلى جانب توفير موقف للسيارات وتنظيم خطوط سير الميكروباص بين القرية ومدينة المنيا، بما يخفف أعباء الانتقال اليومي، خاصة على الطلاب والموظفين وكبار السن.

كما طالب الأهالي بإنشاء مركز شباب لتوفير مساحة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي لاستيعاب الطلاب وتخفيف مشقة انتقالهم إلى مناطق أخرى لاستكمال دراستهم.

واستمع المحافظ إلى مطالب أهالي قرية طوخ الخيل وتوابعها بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، والعمل على حل مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية وانتظام العمل بالوحدة الصحية على مدار اليوم، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية. كما عرض أهالي عزبة أبو راوي احتياجاتهم لتوفير مكان مخصص لتوزيع الأسمدة الزراعية، وإنشاء محول كهرباء للمساعدة في استقرار التيار وتلبية احتياجات المنطقة.

وبتوجيه فوري من محافظ المنيا تم توزيع لحوم ومواد غذائية على أكثر من 500 أسرة من أهالي القرية، تعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، قدم النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، التحية للواء كدوانى على جهوده و جولاته الميدانية المستمرة ولقاءاته الجماهيرية التى  تمثل آلية فعالة للتعرف على احتياجات الأهالي والاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم .

وأضاف أن قرية 8 تحظى باهتمام خاص من المحافظ نظرا لطبيعتها الاجتماعية، لضمها مواطنين من محافظات الجمهورية، الأمر الذي أوجد تنوعًا في نسيجها المجتمعي، ويستدعي الاهتمام باحتياجات القرية وتلبية مطالب أبنائها والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
 

المنيا محافظ المنيا قرية 8 مطالب المواطنين

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