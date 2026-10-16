بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لمصرع شخصين واصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص ومركبة تروسيكل، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز سمالوط شمال المنيا ، والذي أسفر عن مصرع فتاة ووالدها وإصابة 9 أشخاص آخرين .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات ميكروباص وميني باص ومركبة تروسيكل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط، ووجود حالات وفاة ومصابين.

وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ، وبالفحص تبين مصرع عبد الوهاب. س. ع 67 سنه وابنته حنان 35 سنة ومقيمين بمركز مطاي، وضمت قائمة المصابين كلً من: محمود. م ع 33 سنة ، وحسن. ش. ح 33 سنة ، ورمضان. م . ع 28 سنة مقيمون بقرية قلوصنا، ورضا. غ. ر 28 سنه ومقيم بقرية التوفيقية، وإيمان. ع. ع 33 سنة ، وآمال. س. ح 50 سنة ، وزبيدة. ع. م 49 سنة ، ورحاب. ع. س 25 سنة ، وعيد. ا. ع 43 سنة مقيمون جميعا بمركز مطاي .

وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.