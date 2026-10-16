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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بالمنيا ينجح في إنقاذ حياة طفلين بوحدة حديثي الولادة.. صور

إجراء جراحة
إجراء جراحة
ايمن رياض

نجحت الفرق الطبية بوحدة الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا ، في التعامل الدقيق مع حالتين حرجتين ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وإشراف الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة .


، فقد تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفل بعد معاناة شديدة وصعوبة تنفس حادة من الدرجة الرابعة وتجمع هوائي ودموي بالغشاء البلوري، مصحوباً بعيب خلقي في القلب ، وشمل التدخل وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتركيب أنبوبة حنجرية وصدرية وقسطرة مركزية ، وبالمتابعة الدقيقة تحسنت حالته وتم فصله عن الأجهزة ليغادر المستشفى بصحة جيدة.

كما تم التعامل مع طفل يعاني من عيب خلقي بالقلب مصحوباً بعدوى بكتيرية بالدم مقاومة للمضادات الحيوية ، واستدعت الحالة تدخلاً طبياً عاجلاً، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع استمرار تقديم أقصى درجات الرعاية والمتابعة للسيطرة على الحالة.

المنيا مستشفى الفكرية الصحة

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