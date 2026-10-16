فريق طبي بالمنيا ينجح في إنقاذ حياة طفلين بوحدة حديثي الولادة.. صور

نجحت الفرق الطبية بوحدة الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا ، في التعامل الدقيق مع حالتين حرجتين ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وإشراف الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة .



، فقد تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفل بعد معاناة شديدة وصعوبة تنفس حادة من الدرجة الرابعة وتجمع هوائي ودموي بالغشاء البلوري، مصحوباً بعيب خلقي في القلب ، وشمل التدخل وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتركيب أنبوبة حنجرية وصدرية وقسطرة مركزية ، وبالمتابعة الدقيقة تحسنت حالته وتم فصله عن الأجهزة ليغادر المستشفى بصحة جيدة.

كما تم التعامل مع طفل يعاني من عيب خلقي بالقلب مصحوباً بعدوى بكتيرية بالدم مقاومة للمضادات الحيوية ، واستدعت الحالة تدخلاً طبياً عاجلاً، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع استمرار تقديم أقصى درجات الرعاية والمتابعة للسيطرة على الحالة.